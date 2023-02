“¡Lástima que estoy chimuela!” le gritan a Alexis Ayala

El sueño de muchas damas es Alexis Ayala y no dudan llenarlo de piropos. Durante una reciente grabación en la zona conocida como La Romita, en la colonia Roma Norte, un grupo de fans se le acercó al actor de 57 años para solicitarle autógrafos y selfies, algo a lo que Alexis accedió amable. Al recibir la firma del histrión, una mujer aprovechó para gritarle: “¡Lástima que estoy chimuela!”, lo cual generó la risa de los presentes e incluso del artista, quien próximamente aparecerá en la telenovela “Pienso en ti”.

Jop se suma a fiesta de Marshmello

Jop, vocalista del grupo Fuerza Regida, no tardó en decir “sí” a la invitación que le hizo el dj estadounidense Marshmello, con quien la banda de regional mexicano actuó en calidad de invitada en el Electric Daisy Carnival. Marshmello es conocido por hacer muy buenas pachangas y en la Ciudad de México no podía ser de otra manera, así que tras la presentación de ambos este fin de semana, Jesús Ortiz Paz, nombre real de Jop, se siguió de filo hasta las 6 de la mañana en una noche-madrugada en donde no paró la diversión.



Guillermo García Cantú se ahorra las entrevistas

De todos es sabido que a Guillermo García Cantú no le gusta dar entrevistas ni para promover su trabajo, por eso cada vez que su presencia es requerida para el estreno de una telenovela, como ocurrió con “El amor invencible”, va, posa para la foto y se retira. Ni siquiera a Televisa, que produce el melodrama producido por Juan Osorio, responde preguntas, pues advierte que no le gusta opinar sobre la vida de los demás y si el tema iba sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín que se dio la semana pasada, menos. “¿Para qué me preguntan?”, dice.



