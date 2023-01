The last of us, la serie que nació de un videojuego, apunta a la inclusión

La idea de creer que un brote de hongos parasitarios comienza a devastar al mundo ha sido el motivo de conquista de una gran cantidad de público que hizo del videojuego The last of us uno de los más populares de la industria, logrando 10 años después de su lanzamiento que esta historia se convirtiera en una serie.

Creada por el escritor, director creativo y guionista Neil Druckmann, quien también hizo el videojuego, y Craig Mazin (Chernobyl), la serie de nueve episodios entrelaza la vida de Joel Miller (Pedro Pascal), un sobreviviente al apocalipsis que recibe la misión de raptar a una niña de 14 años que vive en una comunidad opresiva, al aldo de otros sobrevivientes.

El tercer capítulo se abre a la inclusión con la historia de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), una pareja homosexual de carpinteros que se aisla en una granja.

“Creo que esta idea es algo inesperado en el género y lo mejor es que no es sólo una relación queer estereotipada. La relación en sí es sorprendente y está llena de desmantelamientos, evita muchos estereotipos, por lo que creo que es realmente emocionante”, dijo el actor Murray Barlett en entrevista.

La serie de ciencia ficción dejó claro que es interesante para el público más allá de los gamers, pues además de convertirse en tendencia el día antes de su estreno, el primer episodio de esta producción se convirtió en el lanzamiento más visto en HBO Max, superando a su serie más exitosa: La casa del dragón.

Los actores del tercer capítulo consideran que la similitud de la historia con el videojuego es la razón que los ha llevado al éxito.

“Todos hemos hecho todo lo posible para tratar de conmover a la audiencia, respetamos la esencia porque, si la gente no encuentra correspondencia, se desgarrará a gritos; a las personas no les gusta el cambio incluso cuando leen un libro como El Señor de los anillos y después ven la película quieren encontrar los nombres de la historia”, considera Nick Offerman, quien da vida al personaje de Bill.

El tercer episodio de la serie se estrena este domingo 29 de enero y según algunos espectadores como el actor Troy Backer consideran que en este nivel de la historia comenzarán a suceder los cambios más radicales.