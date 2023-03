"The Last of Us": Cinco curiosidades sobre la serie protagonizada por Pedro Pascal

La primera serie basada en un videojuego de HBO, se inspiró en uno de los más aclamados por la crítica, "The Last of Us" que se estrenó para consolas en el año 2013, y llegó como serie este 2023, rompiendo todas las expectativas, incluso de los fans cercanos al videojuego, pues se encontraron con una fidelidad a la historia, e incluso a los encuadres, que nadie esperaba.

En plataformas de crítica cinematográfica cómo Rotten Tomatoes cuenta con una aceptación del 96%, antes de que finalice su primera temporada, la cuál consta de 9 capítulos de los cuales hasta ahora se han podido ver 8.

En la plataforma Metacritic la serie tiene una aceptación de 97% de los críticos, donde medios de comunicación como The Guardian o The New York Times, destacan con calificaciones de 100%.

Por eso antes del estreno del capítulo final de esta primera temporada basada en el primer videojuego, te contamos 5 curiosidades de la serie.

La relación de sus protagonistas

Pedro Pascal quien ha ganado mucho mayor fama a partir de este nuevo protagónico pese a participar en "Mandalorian", de Star Wars, también fue parte del proyecto de "Game of Thrones" donde coincidió con la otra protagonista de "The Last of Us" Bella Ramsey, y filmaron algunas escenas juntos, sin embargo detrás del rodaje nunca entablaron un vínculo como sí sucedió con la serie de HBO.

En la serie que ambos actores protagonizan desarrollaron una química que los ayudó a impulsar mucho más el proyecto, y terminó haciendo que la aceptación de Bella en la serie fuera mayor a lo que sucedió en un inicio, donde fue criticada por su poco parecido a la Ellie del videojuego.

No conocer la versión del videojuego

Para los papeles los directores le pidieron a los protagonistas que no jugaran el videojuego para no dejarse influenciar por la versión de los personajes adaptados a la historia de consolas.

La actriz Bella hizo caso a la petición pero Pedro Pascal en distintas declaraciones ha aceptado que decidió jugar, pero esto no cambió su percepción del personaje de Joel, debido a sus pésimas habilidades en los videojuegos por lo que no pudo adentrarse más en la versión digital de Joel.

Los actores del videojuego aparecen en la serie

Para la animación del videojuego se utilizaron actores reales, que con ayuda del CGI dieron vida a los personajes de la historia, y varios de los que fueron protagonistas para dicha versión aparecen también en la adaptación para la serie de televisión.

Troy Baker, Ashley Jonhson, Jeffrey Pierce, que dieron vida a Joel, Ellie y Bill en el videojuego, es decir a los personajes principales, en la serie aparecieron sólo como personajes secundarios.

Pero Merle Dandrige es la única actriz que repitió su papel como Marlene en ambas versiones.

El hongo de la serie realmente existe

Cordyceps unilateralis es el nombre del hongo en el cual está inspirada la serie, y en la vida real, como explica el epidemiológico que aparece en la introducción al primer capítulo de la serie, esta especie se encarga de ingresar en las hormigas para una vez contaminadas controlar todas sus acciones, desplazar su piel por hongo y seguir propagándose a otras hormigas, tal como ocurre en la serie pero llevada a los seres humanos.

Sin embargo actualmente no existe un hongo que tenga la capacidad de sobrevivir en el sistema del ser humano, infectan únicamente a alguna especies de hormigas.



El futuro de la serie

Craig Mazin productor de la serie, reconoció publicamente que habrá segunda parte de"The Last of Us" tal como ocurre con la versión del videojuego, sin embargo algo que sigue siendo una incógnita es si habrá más secuelas o contenido que expanda este universo que ha cautivado al público pues Mazin, quien también produjo "Chernobyl" la miniserie, se ha manifestado en contra de exprimir una historia hasta el extremo y prefiere los buenos finales.

