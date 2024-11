Alfonso Cuarón tiene reglas cuando habla de sus proyectos. No habla de anteriores; si alguien le pregunta varias cosas en su turno, sólo responde una aduciendo que debe haber respeto a los demás que quieren hacer y, lo más importante, pide que quien lo entreviste, vea forzosamente lo que hizo, para que tenga "carnita" la plática. Eso sí, cuando acaba la formalidad y fuera de micrófonos y cámaras, puede bromear hasta del Cruz Azul, equipo favorito de su hermano Carlos, pero que le tiene sin cuidado, pues realmente a él no le gusta ese deporte.

…Y Rodrigo Prieto tiene sus propios demonios

Cuando Rodrigo Prieto, cinefotógrafo nominado al Oscar por “Asesinos de la Luna” y “Secreto en la montaña”, entró a estudiar cine, no era un experto en películas. De hecho, entró al CCC para aprender cómo hacerlas, no precisamente porque le gustara más allá de un simple espectador. Por eso le molesta cuando escucha a alguien sorprenderse cuando otra persona acepta que no ha visto los llamados clásicos, porque él era de ese grupo que no era tan clavado en ellas. Claro, con el tiempo, ha ido engrosando su sapiencia audiovisual.

Foto: AFP.





El pacto “post relación” entre Juan Pablo Medina y Paulina Dávila

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila están más felices que nunca, pero han “firmado” un pacto de no hablar de su relación. Luego de la ruptura que vivieron en 2023 y su reconciliación, la pareja es continuamente cuestionada sobre su vida, pero amablemente exclaman que viva el amor y que todo está bien. La razón es que cada uno prefiere hablar de su vida profesional, sabiendo ya “torear" las preguntas personales con una sonrisa y dando las gracias por preocuparse de ellos. Se dice incluso que hay planes de que ambos coincidan pronto en un proyecto, pero no ha logrado cuajar el mismo.