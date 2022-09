Por una parte el argentino Ricardo Darín ha sido reconocido como uno de los mejores actores latinoamericanos de la industria, mientras que por otra también se ha visto involucrado en más de una polémica que contempla desde su postura política hasta maltrato.

La fama del también director, que acaba de presentar la cinta "Argentina, 1985" en el Festival de cine de Venecia", le ha prestado los reflectores para grandes logros y algunos tropiezos contrastando su premio Goya con acaloradas discusiones con mandatarios de su país.

Este es un recuento de las polémicas más sonadas del actor.

Postura política

En varias ocasiones Darín ha sido crítico ante las situaciones sociales en su país. "Mi esperanza no está cifrada en los políticos" y "Es indignante que cada 10 años tengamos que vivir una crisis" son algunas de las declaraciones que ha hecho en medios argentinos. Mientras que también ha apoyado algunas de las iniciativas políticas modernas como la "Ley de servicios de comunicación audiovisual", que tardó cuatro años en ser aprobada por una controversia en ciertos artículos.

Camioneta ilícita

En el año de 1988 el protagonista del “El hijo de la novia” se vio envuelto en un grave problema judicial cuando adquirió una camioneta Nissan Pathfinder que ingresó al país con una franquicia especial para discapacitados. Fue acusado de encubrimiento de contrabando pues con esta acción lograron comercializar el vehículo sin pagar impuestos ni tasas de aduana. El delito finalmente prescribió en el año 2002 pero los jueces se preocuparon por aclarar que el actor sabía que estaba comprando la camioneta en forma irregular.



Discusión con Cristina Fernández

“Yo quisiera que alguien me explicara el tema del crecimiento patrimonial de los Kirchner. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? ¿Cómo puede ser?. Eso es violento. Y, además, les estamos pidiendo a los mismos de siempre, o sea, a los pobres, que sigan soportando", dijo Darín en una entrevista para la revista Brando, cuestionando el patrimonio de la presidenta de Argentina Cristina Férnandez y su esposo, el difunto Néstor Kirchner, después de que ambos fueron cuestionados por la cantidad de dinero que poseían.

Ante este señalamiento Férnandez escribió una carta dirigida al también productor donde explicó: “No solo se investigó a fondo (el patrimonio de los Kirchner) sino que también se designó al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de la Nación para que realizara pericias contables, que duraron meses, y concluyeron que no se había cometido ningún acto ilícito, lo que obligó al juez a desestimar las denuncias".



Su relación con Juan José Campanella

En el año 2019, unas declaraciones de Ricardo Mario ‘El chino’ Darín, hijo del actor, pusieron en duda la buena relación que el actor tiene con el cineasta Juan José Campanella. Pues según ‘El chino’, el director de la película más popular de su padre (El secreto de sus ojos) no fue muy generoso con él cuando trabajaron juntos.

"Eso nunca se le reconoció a él, incluso con el éxito posterior de la película, cuando viajó por todo el mundo, yo no vi que le mandaran ni una botella de vino. Me parece muy injusto en ese sentido. Ya en aquel momento le dije: ‘Vos tendrías que haber entrado como socio coproductor, ceder que no te paguen esa parte, pero que se te reconozca a futuro, financiar la película", dijo Ricardo Mario en una entrevista en la que presentó la creación de una productora junto a su padre.



Acusaciones de maltrato

Su compañera de reparto en la obra “Escenas de la vida conyugal”, Valeria Bertuccelli acusó a Darín de maltrato durante el tiempo que trabajaron juntos. La actriz dijo que "no estaba siendo tratada como quería" y que no iba a permitir ninguna clase de abuso, pues aseguró que el actor ponía un clima de tensión lleno de gritos.

“Alguna vez escuché decir a alguien en la tele 'ay, pero por unos grititos' y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos", dijo Bertuccelli. Mientras que Darín, por supuesto, dijo a 'El País' que "las discusiones entre colegas no pueden conllevar que le cagues la vida a un compañero, con acusaciones abstractas de las que es muy difícil defenderse. Es una nube que me va a acompañar toda la vida”.



