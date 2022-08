Las parejas famosas también se enamoran por mensajes en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas esenciales para sociabilizar, pues muchas personas han creado los lazos de amistad más fuertes a través de las plataformas de mensajería y hasta hay quienes han encontrado el amor; dentro de esta lista están inscritas varias parejas de famosas y famosos que, aunque no lo creas, fueron flechadas luego de recibir una notificación de mensaje, ¿de quiénes se tratan?

Aunque parezca inverosímil, las celebridades también han recurrido a las redes sociales para dar el primer paso, y aunque muchas de estas relaciones han acabado en fracaso, también hay otras tantas que se han convertido en algunos de los matrimonios más sólidos dentro de Hollywood, como es el caso de Nick Jonas y Priyanka Chopra.

Lee también: Reviven video de Piqué rechazando abrazo de Shakira previo a la ruptura

Nick Jonas y Priyanka Chopra



Foto: EFE / Nina Prommer, archivo

Nick Jonas era otro espectador más de “Quantico”, una serie sobre terrorismo y la preparación de un grupo de jóvenes que aspiran a convertirse en agentes del FBI, protagonizada por Priyanka Chopra, que dio vida a la recluta Alex Parrish. Cuando el músico vio a la actriz, quedó fascinado por su interpretación y belleza, según contó Nick a “Vogue”, por lo que tomó la decisión de escribirle a Graham Rogers, un compañero de reparto de Priyana y conocido suyo. Más tarde, se armó de valor y le mandó un mensaje privado a su ahora esposa, expresándole que le parecía que tenía amistades en común e invitándola a planear una salida para reunir a todos, fue así que obtuvo el teléfono de la intérprete.

Joe Jonas y Sophie Turner



Foto: El Universal, archivo

Tal parece que entre hermanos funcionando los mismos métodos de conquista, pues el hermano de Nick, Joe Jonas también conoció el amor por correspondencia digital. Él y Sophie Turner comenzaron su relación en 2016 y aunque tenían muchos amigos en común que quisieron emparejarlos, de acuerdo a lo dicho por la actriz para “Harper´s Bazaar”, fue Joe quien se adelantó a los planes de sus conocidos e invitó a invitar a Sophie: "Teníamos muchos amigos en común y habían estado tratando de presentarnos durante mucho tiempo. Nos seguíamos en Instagram y él me envió un mensaje directo un buen día, de la nada", dijo a la revista, ahora llevan tres años de casados y comparten la crianza de dos hijas; Willa y Maltie Marie.



Dua Lipa y Anwar Hadid



Foto: AFP e Instagram

Dua Lipa y Anwar Hadid tuvieron una relación de casi tres años y, aunque hoy ya no están juntos, cuando comenzaron su noviazgo fue muy sonado, ya que eran muy unidos y todo el tiempo tenían muestras de afecto entre la una y el otro. Aunque su primer encuentro no fue detrás de la pantalla, sino en una comida de amigos que tenían en común, luego de tratar un poco al modelo, la cantante se quedó con deseos de seguir conociéndolo, por lo que, al retirarse de la reunión, comenzó a seguir a Anwar en sus redes y le mandó un mensaje para no perder la comunicación.

Ricky Martin y Jwan Yosef



Foto: EFE / Nina Prommer, archivo

Pese a que en la actualidad es incierta la situación marital entre Ricky Martin y Jwan Yosef, desde que se casaron en 2017, parecían la pareja perfecta, pero lo “suyo” no comenzó automáticamente, llevó meses de conversaciones. Así lo contó el cantante a Andy Cohen, pues aseguró que conoció al pintor mientras se entretenía en Instagram y dio con una de las pinturas de Yosef, por lo que dio paso a ver todo su perfil y, de pronto, ya le había escrito y ese fue el comienzo de largas charlas acerca de la vida y el arte. "Estoy desplazándome y veo esta hermosa obra de arte y estoy como, '¡Vaya, qué genial! ¿Quién es este?' Entonces empiezo a revisar y de repente estoy como, 'Ooh, ooh'. Y luego le escribí. Luego estuvimos hablando durante seis meses sin que escuchara su voz. Hablamos sobre arte, nada sexy... lo juro, nada sexy. Todo era sobre el arte y la vida en general. Él solía vivir en Londres, fui a Londres y lo conocí", contó.

Lee también: ¿Qué hay detrás de la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc