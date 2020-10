Las heroínas fashionistas de Patricia Field

Seguro a estas alturas ya terminaste de ver la nueva serie Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins, que se estrenó en Netflix. Hay muchas razones para verla, disfrutarla y hasta para obsesionarse. Además del amor, la moda es un elemento clave en esta historia, por ello, Darren Star, escritor y productor de esta serie —el mismo de Sex and the city—, volvió a recurrir a la estilista Patricia Field, la mente creativa detrás de todos los outfits que nos han trastornado en las películas y series más fashionistas de los últimos tiempos, como encargada de vestuario.

Así que fashionistas, abróchense los cinturones y disfruten de este recuento.

Las chicas de "Sex and the City"

Carrie Bradshaw no sería quien es sin su amor a la moda. Su pasión por el estilo, los zapatos y los grandes diseñadores fueron elementos que caracterizaron al personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. ¿Cómo olvidar la falda de ballet en el opening de la serie? Aunque muchos juraban que se trata de una prenda vintage o de diseñador, la realidad es que es ¡una pieza low cost (de bajo costo)! que se ha convertido en todo un clásico.

Y así como esa falda, muchas prendas clave nos regaló Patricia en Sex and the city, como los Manolo Blahnik tan amados de Carrie, el vestido Christian Dior —firmado por John Galliano—, de estampado de periódico, que se usó en la serie y en la película, el tocado de pájaro azul en la boda fallida de Carrie, hasta el vestido blanco de Eugene Alexander con una gran flor que luce Carrie al inicio de la primera película. Todo es responsabilidad de ella. Su trabajo le ha valido cinco nominaciones en los Emmys, de los cuales obtuvo uno en la categoría Vestuario en una serie. #Aplausos

Las mujeres de "El diablo viste a la moda"

Aquí, a través de Anne Hathaway (Andrea), Meryl Streep (Miranda Priestly) y Emily Blunt (Emily), pudimos apreciar verdaderos looks de infarto que, a pesar de los años, siguen funcionando. Y es que esa es una de las características de Field, que crea coordinaciones que, por muy intrépidas que parezcan, con el paso del tiempo siguen vigentes. Los abrigos Louis Vuitton, Fendi o Rebecca Taylor, fueron recurrentes a lo largo de la historia. O ¿cómo olvidar los looks Chanel que viste Andy? Una apuesta de Patricia por acercar al público juvenil con una marca conservadora y de prestigio.

Isla en "Adicta a las compras"

A diferencia de Carrie y Emily, aquí la protagonista refleja una imagen mucho más juvenil, así lo confesó Patricia Field para la revista Marie Claire, de Estados Unidos. “Es colorida, glamorosa y sexy con grandes accesorios, bolsos, bufandas y cinturones. Tiende a usar faldas y vestidos cortos sin ser demasiado abierta, y coordina su atuendo con un abrigo de colores brillantes”, explicó sobre la construcción del vestuario de la protagonista.

Patricia también se encargó de vestir a su mejor amiga. “Krysten Ritter, quien interpreta a Suze, está vestida como una ‘chica de Williamsburg’, el término proviene del aspecto joven, artístico y ambicioso de las mujeres jóvenes de Nueva York que se han mudado hacia Brooklyn debido al costo de vivir en Manhattan. Las chicas de Williamsburg tienen un estilo distinto que refleja a los jóvenes con un presupuesto limitado”, explicó Field.

"Younger"

Un reto en la carrera de Patricia Field significó la serie Younger, que relata la historia de Liza, interpretada por Sutton Foster, quien a pesar de ser profesionista, lleva años fuera del ámbito laboral, luego de haber quedado embarazada y dedicarse de lleno a su familia. Quince años más tarde decide regresar a trabajar, sin embargo, se da cuenta que la edad le juega en su contra, así que finge tener 25 años y ahí, es donde Patricia hace su magia.

“Cuando leí el guión por primera vez, pensé: ¿Cómo voy a hacer que una persona de 40 años parezca una de 25? Soy estilista, no mago”. Finalmente, aceptó el reto. “(El personaje) vive en Brooklyn. Su marido se separó de ella. Tiene una hija en la universidad. Primero revisa el armario de su hija para ver qué puede encontrar allí. Va a una tienda vintage y a una de segunda mano. Tal vez vaya a H&M, lo que sea que pueda pagar. Ese fue mi enfoque principal ”, dijo a Hollywood Reporter.

Para la protagonista apostó por minifaldas, prendas en cuero, camisetas a cuadros, pantalones pitillos, botas de motociclistas en contraste con botas infinitas, todo para darle realismo al personaje que finge ser joven. Las marcas low cost fueron grandes aliados como Zara, Topshop o ASOS, entre otras, sin olvidar las prendas de segunda mano, tal como la haría una adolescente, aunque sin dejar las grandes casas de moda, como YSL, Balenciaga, DSquared2, Chloé y Christian Louboutin.

"Emily in Paris"

Desde el principio se nota la mano de Patricia Field en la historia. Y es que ha sabido darle una identidad a la protagonista, una joven inteligente que busca ganarse un lugar en su compañía y que, sin necesidad de decirlo, no puede negar su gusto por la moda. Desde Alice & Olivia hasta Off White, Emily nos ha mostrado interesantes propuestas, obras de la genio Patricia Field.

Entre lo más destacado se encuentra el vestido estampado amarillo de Ganni, que lució a juego con las sandalias Dochas de Jimmy Choo, decorado con cristales; o qué me dicen del vestido floreado de Dolce & Gabbana, que combinó con los pumps Agneska de Christian Louboutin, guiños característicos de Patricia.

Incluye en repetidas ocasiones piezas clave de Chanel, tal como lo hizo con el abrigo verde de la colección Cruiser 2020, sus bolsos y la chaqueta en piel con efecto tornasol. Otra de las prendas clave que sobresalen es el bucket hat rosa, que ya es todo un suceso, de Kangol, así como algunas piezas de Maje, Sandro y The Kooples.

Hola, Gurú:

Me decidí a teñirme el pelo de rosa, pero temo estar a destiempo, ¿tú qué opinas?

Mónica

Hola, Mónica:

No estás a destiempo. Para que se vea más trendy, elige un rosa pastel antes que un rosa brillante, pero si prefieres un color brillante, opta por teñir sólo una sección de tu pelo, las puntas o la “base” para que sólo se “asome” entre tu tono natural.

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]