Las duras críticas a Yanet García por sus últimas fotos

Yanet García es una de las modelos y conductoras más queridas y talentosas de nuestro país. La joven también se desempeña como influencer y es muy activa en las redes sociales, lugar donde siempre está en contacto con sus seguidores.

La joven conocida como “La Chica del Clima” ha estado en programas como “Hoy”, “Bellezonismo”, entre otras producciones, e incluso tiene una cuenta de "Only Fans", pero ahora disfruta de la fama en las redes sociales.

La joven recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía desde el Central Park de Nueva York donde se la ve lucir un conjunto deportivo formado por unas leggins y un top en color fucsia y estampado animal print.

“Feeling good” escribió Yanet García para acompañar su posteo de Instagram. La joven modelo sigue enfocada en sus rutinas de entrenamiento y su alimentación saludable para mantener en forma su tonificada figura. Pero lo que llamó la atención verdaderamente son la lluvia de críticas que ha recibido en los últimos posteos en la red social de la camarita.

El principal motivo de los reclamos de los usuarios fue la monotonía de los contenidos que comparte en su perfil de OnlyFans y la constante comparación con su cuenta de Instagram, donde catalogan como que la influencer sube exactamente lo mismo y que no es para nada original. “Ya aburres , en el Of siempre es lo mismo , ya no vale la pena pagar”, "Tiene que ser una foto vieja por que porqué ahora en New York esta asiendo mucho frio” y “2 años en OnlyFans y ni una publicación que valga ni un centavo” fueron algunos de los comentarios más destacados de sus enfadados followers.

Foto: Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia



Foto: Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia



Foto: Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

¿Dónde vive actualmente Yanet García?

Yanet García vive hace un tiempo en Nueva York (Estados Unidos), y la joven aseguró que vivir lejos de su familia es una de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida.

“Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue salir de mi zona de confort y dejar a mi familia en Monterrey. Tengo ya casi 8 años sin vivir en Monterrey. Viví dos años en Long Island, luego 2 años en Ciudad de México haciendo “Hoy”, después 2 años en Los Ángeles. Ahora llevo casi un año viviendo en Nueva York”, dijo Yanet.



Foto: Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

“Todas las personas que tienen lejos a su familia me van a entender. Es difícil vivir lejos de tu familia, de los tuyos. Ya llevo 8 años sin vivir en Monterrey y a veces digo ‘Bueno ya, ya estuvo en Nueva York, me encantó la experiencia, voy a regresar con mi familia’. Entonces vuelvo a Monterrey, estoy días y digo ‘Extraño Nueva York’ y me quiero volver”, continuó Yanet García.