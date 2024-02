Las cinco películas que fueron olvidadas por el Oscar 2024

Cada vez está más cerca la entrega de premios más importante del cine: los Oscar, que serán otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles el domingo 10 de marzo.

Entre las favoritas destaca "Oppenheimer" sobre la creación de la bomba atómica y "Poor Things", con Emma Stone en uno de sus papeles más emblemáticos. Y aunque son 10 opciones, cada una con una temática diferente, estos espacios no fueron suficientes para algunas de las propuestas que seguramente aspiraban a ser consideradas.

Estas son algunas de las películas estrenadas en 2023 que, pudieron, pero no fueron tomadas en cuenta en los Premios Oscar 2024:

Lee también La actriz Lily Gladstone arremete contra los Chiefs de Kansas, por "tergiversar" a los nativos americanos

"Priscilla". Detrás de esta historia está la hija de Francis Ford Coppola, uno de los cineastas leyenda de la industria. Sofía Ford Coppola, quien ha labrado su carrera de forma individual demostrando que heredó el talento por producciones como "Somewhere", ahora tomó la responsabilidad de trasladar el libro biográfico de Priscilla Presley, quien estuvo casada con 'El rey del rock' durante seis años ( de 1967 a 1973).

Cailee Spaeny, quien le da vida, estuvo nominada a mejor actriz en los Globos de Oro y en el Festival de Venecia ganó la Copa Volpi. En ese evento acudió junto a su coprotagonista, Jacob Elordi, quien interpreta a Elvis y aunque la película se estrenó dentro del margen de tiempo para ser considerada por la Academia, no logró conquistar a los críticos.

Sofia Coppola explora el lado humano de Priscilla





"Asteroid City". Scarlett Johanssoon, Andrien Brody y Margot Robbie forman parte del elenco de esta cinta ambientada en los años 50, sobre un grupo de estudiantes y padres que participan en un campamento de verano dedicado a la observación de fenómenos astronómicos. Durante la convención un evento revolucionario cambiará el rumbo de todo para siempre.

Estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y a mejor dirección, para Wes Anderson, que también ha estado detrás de cintas como "El gran hotel Budapest" e "Isla de perros".





La cinta tiene un increíble elenco y la estética que caracteriza al cineasta. Foto: IMDB





"Memory". Con un mexicano en la dirección: Michel Franco, quien ha estado detrás de destacadas películas como "Las hijas de abril" y "Nuevo orden", esta película sigue a Sylvia, una trabajadora social que rompe su rutinaria vida tranquila cuando un hombre la sigue a casa pero al encontrarse ambos abrirán una puerta del pasado.

Protagonizan Jessica Chastain, quien estuvo nominada en la categoría de mejor actuación en los Independent Spirit Awards por este papel y Peter Sarsgaard, que recibió la Copa Volpi en el Festival de Venecia como mejor actor .





La cinta es protagonizada por Jessica Chastain, Foto: cortesía, Teorema





"Saltburn". Una de las cintas que más dio de qué hablar en redes sociales fue "Saltburn", no sólo porque prometía la sensualidad de sus dos protagonistas: Barry Keoghan y Jacob Elordi, sino también porque algunas de sus escenas fueron muy controversiales.

La historia sigue a Oliver Quick, quien consigue una beca para una prestigiosa universidad, donde conoce a Féliz Catton, un aristócrata de quien se obsesiona mientras entablan una relación cercana. Keoghan y la actriz Rosamund Pike, consiguieron por su actuación una nominación al Globo de Oro, mientras que la película estuvo nominada a mejor film británico en los BAFTA y mejor película en los Critic Choice Awards.





La nueva cinta de Jacob Elordi se ha convertido en la más polémica de este año. Foto: Prime Video





"All of Us Strangers". Esta película no sólo tiene un gran elenco, sino que la trama es peculiar. A la cabeza está el irlandés Paul Mescal, pero junto a él Andrew Scott (1917), Claire Foy (Women Talking) y Jaime Bell (Billy Elliot). Tras un encuentro con su vecino, un guionista llamado Harry (Mescal) se ve arrastrado a la casa de su infancia donde descubre que sus padres, quienes murieron hace mucho tiempo, están vivos y parecen tener la misma edad que el día que murieron.

Andrew Haigh, el director, estuvo nominado a los premios BAFTA donde la producción también compitió como mejor película británica, mejor guión adaptado, mejor casting y mejor actor y actriz para Mescal y Foy.





Lee también "No hay Ken sin Barbie": Ryan Gosling sobre el desaire del Oscar a Margot Robbie