¿Qué ver?: “Poor things” y otras películas estrella de Emma Stone

Desde este fin de semana ya puede verse en salas de cine mexicanas la más reciente película protagonizada por Emma Stone, “Poor things” (“Pobres criaturas”), trabajo que le ha valido el reconocimiento en premiaciones como el Globo de Oro -donde ganó como Actriz de comedia- y el Oscar, para el que está nominada.

Con una carrera de casi 20 años, su personaje de Bella Baxter, en la cinta dirigida por Yorgos Lanthimos, la ha consagrado como una de las mejores actrices de su generación.

En una especie de reinterpretación de “Frankenstein”, Emma da vida a una joven embarazada que se suicida y cuyo cadáver es resucitado por un médico llamado Godwin Baxter (Willem Dafoe).

Pero este no es el primer trabajo en el que Stone ha destacado por su actuación. A sus 35 años, la estadounidense ya suma cinco nominaciones al Oscar: la primera por “Birdman” (2014), como Actriz de reparto; la segunda por “La la land”, por el que ganó como Mejor actriz; la tercera por “The favourite” (2018), como Actriz de reparto; y finalmente dos nominaciones por “Poor things” este año, tanto como Actriz como Productora.

En “Birdman or (The unexpected virtue of ignorance)” o también llamada “Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)”, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y que puede verse por la plataforma Star+, Stone interpreta a Sam Thomson, hija y asistente del protagonista Riggan (Michael Keaton), un actor de Hollywood en decadencia.

Pero, además de actriz, Emma Stone ha demostrado que es una artista completa al bailar y cantar magistralmente en “La la land” (disponible en Star+, Prime Video y Claro Video). En esta historia, que nos recuerda clásicos como “Singin' in the rain”(Cantando bajo la lluvia), la vimos dar vida a Mia, una joven camarera que sueña con brillar en Hollywood, aunque tiene mala suerte para las audiciones. Un día conoce a Sebastian (Ryan Gosling), un pianista amante del jazz con quien comienza una relación amorosa.

Otro de sus trabajos más aclamados fue, también de la mano de Yorgos Lanthimos, en 2018 con “The favourite” (La favorita), que se puede ver en Netflix. Esta comedia oscura se desarrolla en el marco de la Guerra de Sucesión española y durante el reinado de Ana de Gran Bretaña.