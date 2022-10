Las canciones que Shakira le ha dedicado a Piqué: el soundtrack de su historia

Después de darse a conocer la separación entre Shakira y Piqué, la música de la colombiana ha cobrado más fuerza que nunca, ya que en varias de sus canciones se pueden encontrar algunas pistas, claves y momentos importantes de lo que fue su historia de amor.

Hace unos meses comenzó a circular la versión de que la pareja se encontraba en una de las peores crisis sentimentales, ya que supuestamente Shakira habría descubierto al padre de sus hijos en una infidelidad; la cantante oficializó la ruptura a través de un comunicado dado a conocer en junio.

Días después de este anuncio, el futbolista se dejó ver con una joven llamada Clara Chía, la pareja ya no oculta su amor y han sido captados juntos en diferentes lugares públicos, además de que han viajado juntos.

Shakira, en entrevista con la revista Elle España, admitió que el rompimiento con amoroso con el padre de sus hijos ha sido uno de los momentos más complicados de su vida y que que para ella escribir música es como ir al psiquiatra, "solo que más barato" y que le ayuda a sanar; cuatro meses después de destapar lo que realmente pasaba con Piqué, la colombiana sacó un tema musical que habla de este difícil momento: "Monotonía".

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía"

Tras publicar por semanas mensajes cortos en sus redes sociales con lo que parecía ser la letra de su nueva canción, la cantante colombiana Shakira lanzó este miércoles "Monotonía", una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y cuyo video fue filmado en el municipio español de Manresa.

El coro del sencillo dice justamente lo que la colombiana ya había publicado en sus redes sociales: "No fue culpa tuya, ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía".

La canción de desamor es la primera, además, que publica la artista tras separarse del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos y fue su pareja en los últimos doce años.

La canción y el video fueron publicados en todas las plataformas este miércoles. El videoclip fue codirigido por Shakira y Jaume de LaIguana, un diseñador español con el que la colombiana lleva trabajando más de 15 años.

La grabación del video se hizo a principios de septiembre en Manresa, cuyos curiosos habitantes publicaron en redes sociales fotos y videos de los artistas.

En el clip, la colombiana aparece llorando en una tienda y, tras ser atacada con una bazuca, recoge su corazón por el piso y lo lleva en las manos por la calle.

"Monotonía" es el segundo sencillo del próximo álbum de Shakira tras la publicación de "Te Felicito", la popular canción que hizo con Rauw Alejandro y que encabezó, entre otras, la lista Billboard “Latin Airplay” a principios de este año.

El amor, los inicios

Pero antes de que todo sucediera, hace exactamente hace 12 años, una canción marcó el inicio no solo de la fiesta más esperada del mundo del deporte, el mundial de futbol, también del romance de ambas estrellas. El flechazo entre Shakira y Gerard, primer nombre del delantero, ocurrió mientras ambos convivieron en la realización del video de “Waka Waka”, interpretado por la originaria de Baranquilla y que sirvió como himno oficial de la Copa del Mundo del 2010.



Foto: YouTube

Lee también: "Un caballero en hacer lo que hizo", dice J Balvin sobre disculpa de Christian Nodal

Si bien ese tema fue un referente para la pareja, no fue hasta cuatro años más tarde que Shakira hizo referencia a Piqué en una de sus canciones, “Dare La La La”, que fue compuesta por ella misma e interpretada en la clausura del mundial de Brasil 2014. La letra del tema cuenta con una estrofa inspirada en la mirada de su entonces pareja, en la que habla de sus ojos azules.

La lista continúa con “23”, tema que fue incluido en el álbum homónimo de la intérprete y que lleva ese título por ser la edad del futbolista cuando ambos se conocieron. Además, en una parte de la canción le cantante se describe como alguien que solía “sentirse sola” y pensaba “que no existía Dios”; sin embargo, esto cambió gracias a unos lindos “ojos azules”, de nueva cuenta refiriéndose a la mirada de Gerard.

Con me “Me enamoré”, no sólo dejó claro que, en ese momento, el capitán del Barcelona era su otra mitad, también narró su historia de amor, desde el día en que se conocieron hasta el nacimiento de sus dos hijos. Incluso al final del videoclip Piqué aparece junto a Shakira.

Como un gesto especial, durante uno de sus conciertos en 2011, la rubia decidió cambiarle la estrofa a uno de sus temas más reconocidos, ‘Inevitable’, para que también hablara del, entonces, amor de su vida y en lugar de reconocer que no sabe absolutamente nada de futbol, le atribuyó que gracias a él ahora lo entendía todo: “Gracias al número tres ahora entiendo de futbol, no pregunten cómo fue pero desde que lo vi cada día sale el sol. Y para ser más franca nadie piensa en ti, como lo hago yo, porque tú eres distinto”, cantó ante sus miles de seguidores.



Foto: YouTube



Dolorosa dedicatoria

Hace apenas unas semanas, Shakira lanzó el sencillo “Te felicito” junto a Raw Alejandro y aunque rápidamente se convirtió en un éxito, la letra empezó a cobrar sentido tras la separación de la pareja. Muchos aseguran que el tema está dedicado por completo a la última etapa de su relación con el español y la infidelidad que ella habría descubierto. Por si fuera poco, en el clip musical Shak, como la llaman de cariño sus fans, hace la misma señal con la que Piqué le dedicaba sus anotaciones.

A pesar de que duraron juntos más de una década, en todo ese tiempo nunca se casaron.

Lee también: Christian Nodal le responde fuerte a J Balvin con "Girasol"