Paul McCartney regresó después de un año, de su última visita, a la Ciudad de México y lo hizo decidido a empaparse de su cultura, lenguaje y modismos.

Durante su show en el Estadio GNP, Paul mostró que habla muy bien el español, pues trató de generar un ambiente familiar para las y los capitalinos, adoptando algunas de nuestras expresiones más típicas.

Si bien las palabras en español son una forma en la que todos los artistas extranjeros intentan conectar con el público mexicano, Paul fue más allá, pues hasta incluyó expresiones que sólo son utilizadas por las y los habitantes de la CDMX.

Esto provocó las risas, pues no sólo se trataron de frases que se sintieran acartonadas, fuera del típico “Viva México, cabrones”, Paul divirtió y fascinó cada que hablaba en “chilango”.

1. "Qué onda chilangos"

La primera frase de la noche fue esta, con la que McCartney saludó a sus fanáticos, que respondieron entre risas y gritos al saludo del ex Beatle.

2. "México, uff, muchas gracias, esta noche voy a hablar un poquito de español está padre estar aquí de nuevo, ¡padrísimo!"

Paul no se limitó a usar las palabras en sus formas más típicas, pues en este caso utilizó el adjetivo padre en su superlativo padrísimo, provocando nuevamente las risas en su público.

3. "¡Fiesta!"

Fue una de las palabras que usó el músico al terminar una de sus canciones clásicas “Love My Do”, para invitar a todos a disfrutar y seguir bailando como él lo hacía en el escenario.

4. "Esta canción la escribí para mi maravillosa esposa, está entre ustedes esta noche"

Con estas oraciones cada vez más complejas. el cantante se fue ganando cada vez más al público. que agradeció que una personalidad de su dimensión se tomara el tiempo de aprender no solo el idioma también los modismos.

5. "Qué chido lido"

Pero fue después del tema "Jet”, que vino la frase más divertida de la noche cuando Paul dijo esta frase, siempre con su acento británico, lo que lo volvía aún más graciosos.

6. "Esta es la primera rola que grabamos con The Beatles en un lugar llamado Liverpool".

Así Paul después de la mitad del show presentó “In Spite of all The Danger” recordando su a primeros momentos con el cuarteto, Ringo, George y Lennon.

7. "Son a toda madre"

McCartney cuando se quitó el saco también dejó la pena atrás y empezó a usar frases incluso más de la jerga entre amigos.

8. "Esta se la dedico a mi carnal George"

Para presentar “Something”, tema compuesto entre él y George Harrison para el disco “Abbey Road”, Paul lo recordó como su “carnal”.

9. "Qué chingón"

Fue otra de las expresiones que usó McCa, una de las palabras con mayores variantes para utilizar, que la hace más compleja para los extranjeros y el músico supo bien cómo y en qué momento emplearla, justo después de interpretar “Hey Jude”, donde se sentía una energía “bien chingona”.

10. "Ya nos tenemos que ir, ya es hora"

Antes de irse Paul jugueteó, y dijo a su público que se retiraría “Ya nos tenemos que ir”, o teniendo el “¡No!” Generalizado, pero insistió “Si ya es hora”, pero aún complació con tres temas más antes de despedirse, “Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band”, “Helter Skelter”, y “Golden Slumbers”.

Sus presentaciones siguientes serán, una más en el Estadio GNP este jueves, y una más el domingo 17 en el festival Corona Capital donde es el encargado de cerrar las actividades.

