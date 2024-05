Larisa Mendizábal siente que su ex, Augusto Bravo, y Adianez Hernández se burlan públicamente a raíz de su aventura

Uno de los escándalos amorosos más sonados del 2023 fue el de la exparticipante de “Survivor” Adianez Hernández y Augusto Bravo, quienes tuvieron una aventura a escondidas de sus respectivas parejas, los actores Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal. Recordemos que estos dos últimos estuvieron casados en el pasado y tuvieron a Santiago, su primogénito.

Los actores Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero y su hijo Santiago. Foto: Instagram vía larisamendizabal.

Si bien, Adianez se disculpó públicamente por el dolor que generó en los involucrados, más tarde causó sorpresa al continuar con su relación con Bravo. Desde entonces no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos y constantemente publican fotos de sus viajes o momentos juntos en las redes sociales.

Adianez Hernández y Augusto Bravo en la Navidad de 2023. Captura.

Ahora, a casi un año de la doble infidelidad, Larisa volvió a abrir su corazón frente a las cámaras, y aunque reiteró que han sido meses muy difíciles por lo sucedido con Augusto, actualmente está enfocada en avanzar. “Hoy por hoy sí me empiezo a sentir un poco más tranquila, pues me he dedicado mucho a mí, a mi proceso”, dijo Mendizábal en un encuentro con la prensa retomado por “Ventaneando”.

Larisa también externó su creencia acerca de que tanto su ex como Adianez Hernández están utilizando sus publicaciones en Instagram para burlarse de su aventura. “Me han dicho que se burlan, por ejemplo, cosa que sí digo ‘Oh mira’, de por sí como que no es ninguna gracia poner el cuerno, pero burlarte ya es súper cruel”, indicó.

Añadió que hubo un tiempo en que se sintió decepcionada de la persona de la que estuvo enamorada por 11 años. “Hubo meses en que yo decía: ‘No conozco a esta persona’ (Augusto Bravo) como que todo se te mueve. Pero finalmente pues estoy aprendiendo a aceptar lo que viene”. A raíz de lo sucedido, la famosa se ha unido más a Rodrigo Cachero manteniendo su amistad.

Augusto Bravo y Larisa Mendizábal. Foto: Instagram.

¿Adianez Hernández embarazada de Augusto Bravo?

Adianez y Augusto Bravo encendieron las especulaciones de un posible embarazo debido a una de las recientes fotografías publicadas en el Instagram de la personalidad de televisión, pues la pareja viajó a Disney y se tomaron una fotografía junto a dos de los personajes más emblemáticos de la empresa de entretenimiento estadounidense: Daisy y el Pato Donald. Lo que causó curiosidad fue el mensaje con el que acompañaron la postal: "Y entonces... se hizo grande la familia 🙉🙊🙈 #elpatodonald y #daisy tuvieron un patito," lo que hizo creer a sus seguidores que estaban esperando un hijo. Posteriormente, fue Bravo quien desmintió este rumor. No obstante, Larisa Mendizabal respondió a la prensa sobre lo que pensaba al respecto si la pareja decidiera tener un bebé. “No tengo nada que decir; o sea, han pasado como que muchas cosas del estilo. Te digo que ha sido como su forma de operar. No entiendo muy bien, pero ahí sí yo no tendría como mucho que decir, porque esas cosas, yo no tengo idea”, señaló.