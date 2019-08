Lanzan adelanto de “La casa de las flores” al estilo “Búsqueda implacable”

Manolo Caro compartió en sus redes sociales un adelanto de lo que se espera para la segunda temporada de “La casa de las flores”.

En el video, Paulina de la Mora (Cecilia Suárez), aparece grabando un audio en el celular en el que lanza una amenaza de a Diego (interpretado por Juan Pablo Medina), al puro estilo de Liam Neeson en la película “Búsqueda implacable” de 2008.

“No sé dónde te escondes, ni qué más quieres de nosotros, tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú, gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y regresas lo que te robaste te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste, pero si no lo haces, te buscaré hasta el cansancio, te voy a encontrar y te voy a matar”, expresó.

La primera temporada concluye cuando la familia de la Mora se da cuenta que fue asaltada por Diego, expareja de Julián, el hijo menor.

La segunda temporada de la serie, que mostrará episodios en Madrid, llegará a Netflix en septiembre.

rad