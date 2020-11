Lady Gaga y Donald Trump se cruzan ataques a un día de las elecciones

Lady Gaga y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se intercambiaron ataques, dardos y reproches en las redes sociales a un día de las elecciones y con el "fracking" (fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos) como telón de fondo.

La estrella del pop se volcó por completo a ayudar al exvicepresidente Joe Biden en su intento por llegar a la Casa Blanca y este lunes aparecerá junto al candidato demócrata en su cierre de campaña en Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos).

Pero Trump, consciente de que en Pensilvania se juega gran parte de sus opciones de victoria en unas elecciones en las que los sondeos lo sitúan en desventaja, aprovechó la ocasión para atacar a Lady Gaga y a los demócratas usando el "fracking" como excusa.

"Nada muestra mejor el desdén de Biden por los olvidados hombres y mujeres trabajadores de Pensilvania que hacer campaña con la activista 'anti-fracking' Lady Gaga", dijo el domingo Tim Murtaugh, que es el director de comunicaciones de la campaña de Trump.

Nothing exposes Biden’s disdain for the forgotten working men & women of PA like campaigning with anti-fracking activist Lady Gaga.

This desperate effort to drum up enthusiasm is actually a sharp stick in the eye for 600,000 Pennsylvanians who work in the fracking industry. pic.twitter.com/p5LqLFl4Dl

— Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) November 1, 2020