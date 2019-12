La Voz Kids rompe con el regional mexicano en su semifinal

Desde “Cielo Rojo” hasta “Can´t Help Falling In Love” fueron las canciones que los niños eligieron para sus participaciones en la semifinal de La Voz Kids, rompiendo con el domino del regional mexicano.

A diferencia de programas anteriores donde se notó un claro dominio del género antes mencionado, en esta ocasión los temas fueron variados. Los niños cantaron pop con pistas como “Ya Me Enteré” o “Besos de Ceniza”; canciones en inglés como “Hopelessly Devoted to You”o “What Do You Mean?”; y baladas, entre ellas “Sólo le Pido a Dios”.

Los equipos de Lucero, Melendi y Carlos Rivera se enfrentaron entre ellos para definir a los finalistas. Cada coach tuvo seis semifinalistas de los cuales sólo avanzaron dos por equipo.

En el de Lucero sí hubo un dominio del género de mariachi y banda, pero ya no en el programa en su totalidad.

“Mi corazón me quiere explotar, es la etapa más complicada, tengo seis participantes maravillosos de los cuales sólo debo escoger dos”, comentó Lucero.

El equipo de “La novia de América” inició con la velada con Danna Lerma, quien cantó “Sin Él” de Marisela. “Si tu coach es Lucero ¿por qué le cantaste a Carlos?” dijo Yuri; “es porque está muy guapo”, respondió la niña.



El segundo niño que pasó al escenario fue Roberto Xavier cantando “Y Llegaste Tú” de la Banda El Recodo, “Ya te vi haciéndole ojitos a tu coach, eh” comentó Yuri, pero el infante respondió: “a las dos, porque soy un caballero”.



Evelyn Yuridia fue la tercera participante de la noche. Vestida de mariachi interpretó “Cielo Rojo” y Lucero se puso de pie al terminar su participación.

“Si hubiera robo, me la robaba. Para mí hay artistas encima de la canción, dependiendo como gesticulan, como interpretan. Ella es así”, dijo Melendi.



María José saltó al escenario con “La Chancla”, portando, de igual manera que la anterior participante un traje de mariachi. “Vengo a representar a mi hermana Citlalli, ella se fue de La Voz”, mencionó la niña. “Es que ella estaba en el equipo de Melendi”, exclamó Lucero.



Daniel Orlando fue el penúltimo participante del equipo Lucero en esta semifinal. “Con este cambio de voz me está costando un poco llegar a notas altas”, explicó el adolescente. Él interpretó “What Do You Mean?”, de Justin Bieber.

“Me recordó a alguien que cantaba ‘Bella, eternamente bella’”, dijo Lucero. ”Él es como Mijares, pero en bonito”, agregó la intérprete de “Cuéntame”.



Fátima Bocanegra cerró este primer bloque de semifinalistas y terminó con la participación del Team Lucero, ella interpretó “Basta Ya”, uno de los mayores éxitos de Jenni Rivera.



“Me regalaron grandes momentos, estoy muy orgullosa de ustedes, los admiro mucho”, destacó Lucero. El primer finalista fue Roberto, el más pequeño de todos ellos. El segundo finalista, escogido con el corazón y la intuición de acuerdo con Lucero, fue María José.

El equipo Melendi inició esta noche con Nicole, quien escogió “Can´t Help Falling In Love” de Elvis Presley. “Esa canción es muy especial para mí. Es para mis papás, la canté en su boda”, aseguró.



Nadia Ríos recordó a la banda juvenil ochentera Timbiriche con “Besos de Ceniza”. “Tienes una garra escondida para el rock, aunque traigas esa faldita tierna.”, comentó Lucero.



La tercera presentación fue por cuenta de Emily. Ella escogió “Sólo le Pido a Dios”, de Mercedes Sosa.

“Esta canción es un mensaje de empatía. Envió un mensaje de paz porque eso es lo que las personas necesitan”, profesó la menor.

“Esto es lo que el mundo necesita”, comentó “La Novia de América”.



Adolfo fue el siguiente participante del equipo Melendi. Continuando con el regional mexicano, interpretó “Terrenal” de Julión Álvarez. El público se puso de pie, por primera vez en la noche, cuando el infante terminó de cantar. Melendi pasó a bailar al ritmo del regional con el sombrero de Adolfo.



Valeria corrió al escenario con emoción al ser la siguiente concursante. Ella eligió “Me Olvidarás” de Yuridia. “Es una canción difícil. Tiene estribillos muy altos y sostenidos, casi no da tiempo ni de respirar”, señaló su coach.

“Tiene muchas notas agudas, hay que respirar hasta por las orejas. Me gusta como creciste de la mano de tu coach”, dijo Lucero.



Mónica Plehn dejó de lado el ukulele para interpretar “Hopelessly Devoted to You” de Olivia Newton – John para la película “Grease”.

“Para mí, tú eres la mejor de ese equipo”, comentó Rivera. La primera finalista del equipo Melendi fue Mónica, la segunda elegida del cantautor español fue Nicole.



Llegó el turno para el equipo de Carlos Rivera “A Partir de Hoy”, interpretada originalmente por David Bisbal y Sebastián Yatra, fue la canción elegida por Max Cervantes.



Enya, la segunda participante del protagonista del musical de “El Rey León" interpretó “Million Reasons” de Lady Gaga, mientras tocaba el piano.

“Es una canción difícil, además ella la interpretó acompañada del piano, el público se emocionó”, dijo Melendi.



Mario Girón llegó al escenario con “Ya Me Enteré” del grupo de pop Reik. “Se pararon los coaches. Cuando ellos se ponen de pie seguro piensan que tienes madera”, mencionó Yuri.



“Llorar”, de Lucero, fue la canción que Ángela Martínez interpretó. “La canción me emocionó mucho. Lo siento Lucero, no por la canción, pero ella ha brillado en el escenario”, dijo Melendi.



Alison Rivera fue la penúltima concursante del equipo de Rivera. Ella eligió “A Million Dreams” de la banda sonora oficial de “El Gran Showman”.



Yuri bromeó diciendo que la niña dedicó esta canción a Mario. “A estas alturas del programa no te has dado cuenta que estoy así contigo Lucero, como Alison con Mario”, comentó Melendi.

“Es que no te quieres vestir de charro”, dijo Yuri; “Que sí quiero”, respondió el español.

“El Taconazo” interpretada por Eulalio González “el piporro”, fue la canción que escogió Moisés Habib, el más pequeño del equipo del autor de “Te Esperaba”.

“Interpretas, bailas y siempre afinado, eso es todo”, comentó Lucero.



Llegó el momento de escoger a los finalistas del equipo Rivera. El primero de ellos fue Mario. El último infante en ganarse un lugar en la final de La Voz Kids fue Moisés, el más pequeño de todos ellos.