La vida de Fher Olvera, vocalista de Maná, estuvo en "peligro" debido a una cirugía estética

A pesar de la creciente aceptación de los procedimientos estéticos y la disminución de los tabúes que los rodean, algunas personas, incluyendo celebridades, siguen prefiriendo mantener en privado las decisiones que toman sobre su apariencia. Este es el caso de Fher Olvera, el vocalista y líder de Maná, quien hasta la fecha no ha compartido públicamente una supuesta experiencia que vivió años atrás después de intentar modificar su rostro.

Recientemente, en las redes sociales, han resurgido declaraciones de la conductora Mónica Noguera hechas en 2018 sobre este tema. Noguera fue la esposa del cantante de "Mariposa traicionera" desde 2013, aunque su matrimonio duró solo dos años, y en 2015 anunciaron su separación.

El video compartido en TikTok muestra a la presentadora en uno de los programas de Imagen Televisión, donde hablaba de su vida con el famoso. En ese momento, ella destacó que su exmarido se sometió a una cirugía calificándola de alto riesgo.

"En el tiempo que estuvimos juntos, sí se sometió a una cirugía muy peligrosa. No debería haberse sometido a operaciones porque no necesitaba enfocarse en lo físico, siendo un artista tan talentoso y una persona comprometida con causas humanitarias", opinó Noguera.

La artista explicó que después de ese momento intenso, Fher no mencionó nada acerca de la cirugía, pero ella sentía una gran pena al respecto: "Él no dijo nada pero ahorita me duele mucho porque Fher no lo necesita", añadió entonces.

En ese mismo año, el rostro del artista causó controversia al aparecer irreconocible en los Latin Grammy celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 15 de noviembre, lo que generó una avalancha de comentarios en las redes sociales.

Noguera detalló que el vocalista estuvo al borde de la muerte debido a un error médico durante el procedimiento estético. Intentó operarse la papada y los ojos, pero, de acuerdo a su versión, ocurrió un incidente grave: "Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron tres cortes en la garganta; se estaba desangrando", relató.

¿Qué dijo Fher Olvera sobre la supuesta cirugía que casi le arrebata la vida?

En una entrevista con "Suelta la sopa", Fher fue cuestionado sobre las críticas relacionadas con su cambio de rostro. Sin embargo, él afirmó que no era cierto que se hubiera excedido con el bisturí: "No, no es cierto", dijo mientras se reía. "Necesito un 'shining', eso es otra cosa, pero no es cierto", expresó. "Mira, nosotros, al igual que los Rolling Stones, tenemos la energía aquí", enfatizó, señalando su corazón.

Los cuestionamientos al famoso surgieron un año después de las declaraciones de Noguera.

