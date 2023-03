La verdad detrás de la ausencia de J Balvin en redes sociales

J Balvin realizó su última publicación en redes sociales el año pasado. Fue exactamente el 22 de septiembre del 2022 la fecha en la que colgó el carrete con el que desapareció. Desde aquel día, sus seguidores no paran de preguntarse qué es lo que pasó con el cantante y por qué tomó esta decisión que no los deja saber en qué anda.

Lee también: "Estoy seguro de que al papa Francisco le gusta el reguetón", dice J Balvin

Justamente el último álbum que publicó J Balvin tiene con el hecho de su desaparición de las redes sociales. Allí aparece junto a su hijo, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer. “Los niños de Medellín”, escribió junto a dos emojis de corazones rojos. No es ninguna novedad que desde que Rio el reguetonero ha tenido un cambio rotundo en su vida.



Es por su hijo, que J Balvin ha dejado las redes. Según explicó en una entrevista reciente ha decidido dedicarle más tiempo a él y también a su familia. "Realmente en este momento me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y mi familia. Esto me ha enseñado mucho. A vivir más el presente”, confesó.

Lee también: Anuel AA: la particular forma de llamar la atención de Karol G tras su divorcio de Yailin, la más viral

En ese sentido, J Balvin dejó en claro que “obviamente echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré". Pero, además, les llevó algo de tranquilidad a sus más de 53 millones de seguidores. Es que el cantante aprovechó la nota para explicarles que el hecho de que esté ausente aquí no significa que no esté trabajando en algo nuevo.



Según, aseguró J Balvin está trabajando para lanzar nuevo material. "He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer", reveló al informar que está buscando algo “claro, diferente y fresco". Asimismo, indicó que “posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo".