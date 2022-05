La tiktoker Esmeralda Soto desafío sus propios límites en la serie "Las Bravas FC"

Esmeralda Soto, la comediante que en tik tok ha llegado a sembrar tendencia, sufrió un poco durante las grabaciones de la serie Las Bravas FC, por las rutinas futboleras a las que debía someterse.

Ella ha practicado varios deportes, pero aquí el balompié no era algo que precisamente le gustara y, además, las sesiones podían ser muy cansadas.

"Me arrepentí, me preguntaba por qué había hecho casting (risas) y por qué mi primera serie tenía que ser de futbol, ya no quería entrenar", recuerda Soto.

Lee también: Con muerte de Paco Stanley, zillennials dimensionan la edad de sus conquistas

"Pero de repente, mi arco personal fue que terminé organizando las cascaritas entre todos, cada que movían las cámaras para una escena, yo organizaba eso", cuenta.

En "Las Bravas", cuyo eje central es un equipo juvenil femenino que es un desastre en los primeros episodios, su personaje de Tania es una defensa que va a todas, aún sabiendo que no podrá hacer nada, pero le faltan las bases de ubicación y tiempos.

"Es un personaje rebelde, yo la había pensado como una tora, que puede ser alguien muy tierno y después fuerte. Una frase que me sirvió fue la que dice Roberto Casas (el entrenador, en manos de Mauricio Ochmann) que es una defensa con alma de delantera. Fue un crecimiento similar el que tiene ella y yo como Esmeralda", cuenta.

Esmeralda celebra que haya producciones donde los papeles principales sean femeninos, mostrando el mosaico real de la vida. Generalmente son historias de hombres, contados por directores.

Lee también: Alex Lora dice que su serie favorita es la serie de pend... del gobierno actual

"Hemos acotado la experiencia del ser humano al 50 por ciento de la población, se ha ignorado a la mitad de quienes ven las cosas y sienten de manera distinta. Me da un orgulloso ser una tora, porque una mujer no es la delgada, la que está en la banca y más cosas, habemos también fuertes no solamente física, sino de muchas maneras. Al final lo que importa no es el físico, sino la resiliencia que tiene y la madurez con que el personaje se va construyendo.

"Si es un personaje cómico, pero va más allá; ninguna de nosotras (del equipo) somos esta mujer estereotipo de 1.90, somos de cuerpos diversos; somos las que encuentras en la calle, caminando, en una fiesta y que están enlodándose, aprendiendo, ganando y perdiendo", subraya.

Las Bravas FC, que se transmite por HBO-MAX, tiene en su elenco a Irán Castillo, Kariam Castro, Ana Valeria Becerril, Mariané Cartas, Ana Jimena Villanueva y Keyla Caputo, entre otras.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.