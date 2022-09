La tajante respuesta de Yolanda Andrade a Claudia de Icaza tras hablar de su “romance” con Verónica Castro

Verónica Castro es una de las actrices y conductoras de televisión más exitosas y queridas de nuestro país, pero incluso ha logrado ganar fama y reconocimiento mundial gracias a producciones como “El amor tiene cara de mujer”, “Rosa salvaje”, entre muchas otras más.

Lamentablemente durante los últimos meses la vida privada de Verónica Castro ha llamado mucho la atención de la prensa y esto se debe a la supuesta relación amorosa que mantiene romance con la actriz y conductora Yolanda Andrade. Decimos “supuesta” ya que Castro ha negado varias veces la relación, mientras que Andrade asegura que está casada con la protagonista de “Verónica: el rostro del amor”.

Recientemente la periodista Claudia de Icaza lanzó fuertes comentarios sobre la relación que mantienen Verónica Castro y Yolanda Andrade, y esta última decidió responderle a través de sus redes sociales: “Mientes, mientes Claudia de Icaza. Qué pena que estás tan mal informada. Gracias por el tiempo que me dedicaste, te lo agradezco, mientes”, escribió Andrade. El problema había surgido luego de que Claudia asegurara que Yolanda y Verónica Castro se casaron en Amsterdam bajo los efectos de la marihuana, y estos dichos molestaron mucho a Andrade.

Yolanda Andrade cruza a Claudia de Icaza tras opinar de su relación con Verónica Castro pic.twitter.com/t3ji4MuzAH — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 14, 2022



La polémica

Incluso Yolanda Andrade aseguró que los comentarios que Claudia de Icaza realizó le dolieron mucho y la decepcionaron: “Yo tenía en otro concepto a Claudia de Icaza, es periodista, escribe libros...”, dijo Yolanda Andrade. La conductora compartió un video en su feed de Instagram donde se la ve mantener una videollamada con Claudia de Icaza donde se ve que la conversación entre ambas fue muy acalorada.



Foto: Verónica Castro y Cristian Castro. Fuente: Instagram @vrocastroficial

“La Caída de una ‘Periodista’ que NO puede reconocer su mentira @dehistoriaenhistoria. Al público NO SE LE MIENTE. ¿Dónde están tus pruebas? Oye #claudiadeicaza perjudicas el trabajo de credibilidad que todavía tienen tus colaboradores en tu programa y de Lupita. Lupita inmediatamente me buscó y me encontró, tú ni pío. Solo hablas sin argumentos. Aquí les comparto al #públicoconocedor LAS MENTIRAS DEL ESPECTÁCULO. Saludos Pancha y todos los que sí se la parten colaborando”, escribió Yolanda Andrade debajo del video que compartió en Instagram.