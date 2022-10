La tajante respuesta de Paola Rojas sobre si volvería a vivir en pareja

Paola Rojas es una de las conductoras de televisión más exitosas y queridas de nuestro país. Rojas ha estado al frente de programas como "Netas Divinas", "Al aire con Paola Rojas", "México! Hasta la raíz", entre muchos otros más a lo largo de todos estos años.

Recientemente Paola Rojas se vio envuelta en un escándalo tras responder de manera tajante a una pregunta. La conductora de “Netas Divinas” fue consultada por su situación actual sentimental y sobre cómo se encuentra su relación actual con el futbolista Luis Roberto Alves “Zague”, con quien estuvo en pareja e incluso tuvo 2 hijos varones.

Leer más: La ex “Venga La Alegría” que suena en el programa de Paola Rojas

¿Qué le preguntaron a Paola Rojas?

Paola Rojas está comenzando a salir con otra persona, tras conocerse su separación y posterior divorcio con Luis Roberto Alves, y le consultaron si ella volvería a convivir con una pareja, a lo que Rojas respondió que no.

Leer más: Paola Rojas irradia belleza con un look muy mexicano



Foto: Paola Rojas. Fuente: Instagram @paolarojas

La conductora confesó que no tiene planes próximos de vivir en pareja e incluso podría negarse definitivamente. Paola incluso aseguró que sus hijos están ingresando en la adolescencia y que sería muy complicado integrar a otra persona a su rutina y a la de sus hijos. "Entonces a eso además súmale un señor, con otra educación, otra formación, seguramente con otros hijos. También implica el ex de aquí, el ex de allá... son muchos jugadores, qué desastre", dijo Paola Rojas.

¿Qué ocurrió entre Paola Rojas y Luis Roberto Alves?

Paola y Luis Roberto se divorciaron en el 2018 tras conocerse un video donde el futbolista le era infiel a la conductora. Rojas incluso aseguró que el divorcio la afectó muchísimo. “Me rompió el corazón, pero no el alma”, confirmó la conductora.

“Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre, o sea, estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal. Creo que la clave es no tener expectativas; si sucede así, qué maravilla, y si no sucede así, sucede de otro modo”, aseguró Rojas.