La tajante respuesta de Mariazel cuando le consultaron por su retiro de la televisión

No caben dudas de que una de las conductoras más carismáticas y profesionales de nuestro país es sin dudas Mariazel. La periodista incluso viajó a Qatar y desde aquel país nos brindó una cobertura súper completa de la última Copa del Mundo.

La conductora de Tudn recientemente decidió hablar sobre su retiro de la televisión, una noticia que no causó mucho revuelo en los fanáticos y seguidores de Mariazel.

Leer más: Mariazel reveló detalles de su pareja de una divertida forma

Esta polémica surgió luego de que Mariazel realizara una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, y una de esas consultas estaba relacionada con una posible salida de la televisión.

Leer más: Mariazel se lleva todas las miradas con la falda pantalón ideal para las mujeres de más de 40 años

Mariazel no titubeó al asegurar que la actuación es su mayor pasión, por lo que cree que nunca se retirará pues considera que puede adaptarse a los papeles que vayan de acuerdo a su edad.



Mariazel sorprende al hablar por primera vez sobre su retiro de la televisión pic.twitter.com/3ukR9YZ0mM — Lo + viral (@VideosVirales69) March 6, 2023

“¡Ay, qué buena pregunta! Pero yo creo que nunca, yo creo que el día en el que me retire me muero porque amo lo que hago y me mantiene motivada, yo creo que le bajaría al ritmo de trabajo, eso sí, y seguramente no podría hacer lo que en este mismo momento hago, pero soy actriz, siempre habrá algún personaje de algo, de abuelita por ahí, así que sí, me veo trabajando toda la vida, siempre y cuando mi salud me lo permita”, respondió Mariazel.

Antes de trabajar como conductora, Mariazel participó de varias producciones de teatro, luego trabajó como actriz e incursionó años después en la televisión como conductora.



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

Incluso ahora Mariazel se encuentra filmando un proyecto que protagonizará junto a Raúl “Negro” Araiza y Edson Zúñiga “El Norteño”. Todavía no se conocen muchos detalles de esta comedia que está filmando Mariazel, pero la conductora anunció que ya está grabando también la novena temporada de “Me Caigo de Risa”, donde promete volver más irreverente y simpática que nunca.