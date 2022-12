La tajante respuesta de Manelyk González a los que la critican por su cuerpo

Manelyk González es sin dudas una de las influencers más exitosas y queridas de nuestro país. La joven cosecha más de 15 millones de seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día, sus looks y algunos de sus pasatiempos favoritos.

Recientemente Manelyk González usó Instagram para hablarle a todos sus haters, quienes día a día la critican entre otros aspectos por su apariencia física.

“Últimamente me están criticando muy ca.., que si estoy flaca, que si me quité las bubis, y nunca me habían criticado por eso, es novedad”, comenzó diciendo en un video Manelyk.

“Mis amigos incluso me dicen que estoy muy flaca, hasta mi mamá me lo dice. A mí me gusta estar así, yo sé que cuando empiezo a entrenar comienzo a recuperar mi cuerpo. Después de la caída cuidé mucho mi alimentación y me gusta cómo me veo ahora, así que dejen de criticarme por favor”, continuó González.

Tras este video Manelyk González no volvió a hablar sobre el tema y mostró algunas cosas y regalos que habían llegado a su casa. Sin embargo la reflexión de la ex “Acapulco Shore” es importante porque invita a que todas las personas dejen de opinar sobre los cuerpos ajenos.



¿Manelyk González regresó a “Las estrellas bailan en Hoy”?

En los videos de Instagram Manelyk González hablaba de una caída. La influencer sufrió un esguince cervical tras una caída y esto la mantuvo alejada de las pistas de “Las estrellas bailan en Hoy”, pero por suerte la joven volvió a concursar con Luis Caballero.

La influencer sorprendió a todo el público del programa y cautivó a todos bailando ritmos latinos. Además Manelyk González se llevó halagos por su apariencia, pero también aplausos por regresar a una competencia de baile sin miedo a hacer cargadas tras su escandalosa caída que comprometido su salud.