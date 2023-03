La sumisión nunca fue para Amanda y Ana Victoria

“En los 80 dejé de ser sumisa”, dice Amanda Miguel con tranquilidad, como ignorando la valentía que esa frase conlleva. La cantante de 66 años recuerda que fue, en su época más exitosa, una mujer disruptiva, con una personalidad diferente a la que imperaba en esa década.

“Las mujeres eran muy sumisas, desde mi madre, que se casó muy joven y se dedicó a mi padre toda la vida, muy trabajadora, honesta, hacendosa.

“Todas las mujeres, en general, somos buenas madres, pero yo en los 80 dejé de ser muy sumisa porque tuve la fortuna de tener un marido que siempre respetó a la mujer”, dijo Amanda Miguel a EL UNIVERSAL.

Con temas como “Así no te amará jamás” y “Él me mintió”, Amanda dio a las mujeres de aquella época una oportunidad de hacer catarsis frente a las injusticias amorosas que entonces vivían, como la infidelidad, algo que hoy reconoce en las canciones de Shakira, quien en los últimos meses se ha vuelto tendencia por cantar temas donde resalta la fortaleza femenina frente a una ruptura.

“A mí me tocó vivir muchas cosas que yo sigo cantando porque son reales y creo que en este momento Shakira hizo una descripción de cómo ve a su esposo y muchas mujeres lo verán igual a y dirán: ‘Está cantando lo que me queda a mí’ y ahí es cuando sucede el éxito”, explica la intérprete de “Hagamos un trato”.

Actualmente, ve en las mujeres una evolución en cuestión de derechos e igualdad, que aplaude y celebra sobre todo en una fecha como hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“Ahora la mujer que está con un hombre está por amor y no por necesidad. Las mujeres ahorita, aparte de facturar, somos buenos ejemplos, la mayoría. La mujer empezó a ser un poco más respetada y reconocida y me da mucho gusto”.

Ella misma, reconoce orgullosa, heredó esa enseñanza feminista a su única hija, Ana Victoria, a quien tuvo con el su esposo, el cantante Diego Verdaguer, quien falleció hace un año.

Juntas han aprendido a fortalecerse ante la reciente pérdida de quien fue su compañero de vida y ahora emprenden una gira musical en su honor.

“Crecí en todo este movimiento del despertar de la mujer, viví con una madre que rompió con cadenas, con esquemas en sus canciones, en la forma en la que le cantaba al hombre”, cuenta Ana Victoria.

“Yo me considero una mujer muy independiente en mis sentimientos, en la forma en la que vivo, en la que llevo mi matrimonio y en la que estoy educando a mi hijo —nacido en 2021—; ahora los hombres están aprendiendo a vivir con mujeres independientes”.



Siempre juntas

Con Siempre te amaré tour se presentarán este 16 de marzo en el Auditorio Nacional, para interpretar temas que en nombre del amor han grabado para Diego, así como canciones que caracterizaron la carrera del argentino, como “Volveré”.

Aunque la también empresaria acepta que en un principió no quería emprender la gira por la tristeza que le causaba recordar al amor de su vida, acepta que el trabajo le ha beneficiado para “sanar el alma”.

Para uno de los momentos del show crearon un holograma de Verdaguer que aparece junto a Ana Victoria, de 39 años, mientras ella canta “Pídeme”, a dúo con su padre.

“Cantar con un holograma ha sido difícil pero yo sé con certeza que él espera eso en nosotras, que sigamos adelante, felices y honrando su memoria, su música, el concierto que van a ver no es triste, sino lleno de magia, de amor familiar”.