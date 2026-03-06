Luego de que se difundieran unas fotos en las que se ve a Gonzalo Hevia Baillères, expareja de la cantante al lado de su nueva novia, la actriz inglesa Emma Watson, algunos pensaron que esto pegaría en su estima, sin embargo, parece que no le importó.

A través de una historia que publicó en Instagram se ve jugando a la también actriz, y de fondo se escucha una voz masculina con acento español que dice “Túmbate a su lado”.

El video en redes sociales ha provocado especulaciones sobre si se trata de un nuevo amor de Beli que la distraerá ahora que reside en la península ibérica, debido a que se encuentra en grabaciones de la serie “Carlota”, o solo desea darle celos a su ex.

Kenia Os, hábil para los negocios desde chiquilla

El éxito de Kenia Os no es trabajo de un día, pues la cantante y empresaria asegura que desde muy joven ya buscaba maneras de ganar dinero vendiendo útiles entre sus compañeros de escuela porque, dice, la agilidad en los negocios es algo con lo que se nace.

“Desde chiquita lo tengo, me acuerdo que en la escuela vendía de repente plumas a mis amigas; es algo que también traes o con lo que naces y, además, siempre me ha encantado”.

Foto: Especial.

Asaltan a Marcos Valdés

El actor y comediante Marcos Valdés pasa a engrosar la lista de personas que han sufrido las consecuencias de la inseguridad en la Ciudad de México.

Fue durante un semáforo en rojo en el que Marcos fue agredido y despojado de las pertenencias que el asaltante pudo quitarle en los segundos que este se desconcertó.

El hijo de Manuel “Loco” Valdés dijo dicho que no denunciaría el hecho, sin embargo, llamó a sus seguidores y a sus familiares a no descuidarse durante las pausas en la circulación por semáforos o por tránsito lento.

Marcos Valdés, hijo del "Loco" Valdés. Foto: YouTube

