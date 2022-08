La reina del Sur manda mensaje a Felipe Calderón; asegura que tuvo nexos con el narco durante su sexenio

Sandra Ávila Beltrán mejor conocida como "La reina del Sur" enfatizó en entrevista con el youtuber Doble G que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón se le fabricó un delito del cual no fue culpable mientras que él sostenía nexos con el narco.

La reina del Sur explicó que fue falso el delito que se le inculpó, por lo que quedó absuelta tras siete años en la cárcel, sin embargo, el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa destacó esta detención como un logro mayor.

“Me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora que gozan él y su familia del narcotráfico ¿y quién lo juzga?”, expresó.

Sandra contó que la experiencia de estar presa ha sido lo que más le marcó en su vida, pues en ese tiempo su madre falleció y no pudo verla al salir, así que mandó un mensaje al exmandatario mexicano.

"Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México, un sexenio sangriento (..) donde hubo más violaciones a los derechos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio (...)”, dijo.

También aseguró que Felipe Calderón y Genaro García Luna eran socios.

“Tenemos muy claro a García Luna que está siendo juzgado en México y se le han comprobado muchos delitos y es de sus principales colaboradores de Felipe Calderón, ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no, si era jefe de García Luna”, comentó.

En la entrevista también habló de cómo fue su experiencia cuando estuvo presa en la cárcel de Nayarit, en la costa del Pacífico.



El nombre de "La reina del Sur"

Sandra Ávila dijo que este sobrenombre no se lo puso ella, sino que se le adjudicó por la novela del autor español Arturo Pérez-Reverte, La Reina del Sur cuya historia está basada en la vida de un hombre narcotraficante oriundo de Sinaloa y aunque a algunos escritores les pareció muy fantasioso; el autor dijo que Sandra le daba vida a ese personaje.

Al igual comentó que las canciones que han salido en representación a ella o a su vida no son fantasiosas, sino que tienen toques de realidad.

En cambio las series, dijo, no se acercan a su vida personal ni a la de otros narcotraficantes.

“Las series son mitos (...) y tienen que poner cosas fantasiosas para que sea llamativo para la gente”, comentó.

Por otra parte desmintió que Kate del Castillo haya hablado con ella para tratar temas de su vida para la serie.

De igual forma durante la entrevista desmintió las difamaciones en su contra que ha hecho la empresa Badabun.

Su vida en la actualidad

Tras pasar por muchas cosas en su vida dijo que ahora se encuentra más tranquila y se dedica a los bienes raíces y está por sacar una crema facial para el cuidado diario de la piel.

Sus grandes pasiones

Sandra Ávila dijo que ella estudió ciencias de la Comunicación y le gustaba el periodismo pero siempre, resaltó, el que dice la verdad.

“Me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho la comunicación, pero la comunicación real, decirle a la gente lo que es verdad, lo que está pasando realmente y no inventar, no hablar de más”, dijo.

Otra cosa que le apasiona es la decoración de interiores y mencionó que cuando vivió en EUA visitaba las tiendas de decoración de hogares y es a lo que actualmente también le dedica gran parte de su tiempo.

Por último mencionó que está colaborando con la red Ave Fénix que apoya a las mujeres que están presas e invitó a la gente a apoyar esta red.

