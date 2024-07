La reacción de Alec Baldwin al ser absuelto por homicidio involuntario en el set de "Rust"

El actor Alec Baldwin no pudo contener las lágrimas al ser absuelto de los cargos por homicidio involuntario relacionados con la tragedia en el set de “Rust”, después de que sus abogados argumentaron que se ocultó evidencia crucial durante el proceso judicial.

"Estamos hablando de una fiscalía que no conservó esas balas, que no las recogió en absoluto. Que no las entregó. Esta es una prueba fundamental del caso que nunca nos fue revelada… Teníamos derecho a ella", afirmó Luke Nikas, abogado de Baldwin, solicitando la desestimación del caso.

En el Tribunal de Distrito del Condado de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, la jueza Mary Marlowe Sommer criticó al Estado por no revelar evidencia crítica para la defensa, lo que resultó en un retraso significativo en el caso que se inició en octubre de 2021.

El momento conmovedor en que Baldwin escuchó la resolución se ha difundido en redes sociales, mostrando cómo se quitó los lentes y se llevó una mano al rostro, abrazando a su equipo legal mientras recibía palmadas en la espalda. Luego se acercó a su esposa Hilaria, visiblemente conmovida, y ambos se abrazaron durante varios minutos mientras ella lo acariciaba.

Alec también compartió abrazos y sonrisas con otras personas presentes en la sala. El incidente ocurrió hace tres años durante el ensayo de una escena de la película del oeste, cuando el arma que Baldwin sostenía se disparó, resultando en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejando herido al director Joel Souza, quien se recuperó.

El actor ha mantenido consistentemente que él no manipuló el arma y no sabía que contenía una bala real. De haber sido condenado, podría haber enfrentado hasta 18 meses de cárcel.