La razón por la que una estrella de “Lost” sufre al ver las primeras temporadas de la serie

Casi 20 años han pasado desde el estreno de “Lost”, la serie que cautivó a millones de televidentes del mundo y que fue transmitida por la cadena ABC. Sus protagonistas siguen recordando algunas anécdotas y experiencias compartidas dentro del set de rodaje, y una de ellas es Evangeline Lilly.

En la serie de televisión emitida a partir del 2004, la actriz que hoy protagoniza la película de Marvel “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, encarnó a Kate Austen, una mujer muy astuta, valiente y con una personalidad de líder. Pero luego de muchos años después, la histriónica ha mencionado que no le agrada verse en las primeras temporadas.

En una entrevista con el podcast “Happy Sad Confused”, Evangeline Lilly expresó que le incomoda ver las primeras entregas de la serie, pero que la sensación cambia a partir de la tercera. "Teníamos fiestas ‘Lost’ donde el elenco se reunía para ver el programa y cuando era un episodio centrado en Kate, quería acurrucarme en un hoyo y morir, porque sabía que era malo”, fue parte de su declaración.

Y luego fue al hueso de lo que le produce: “Cuando veo las primeras dos temporadas me estremezco, porque no era muy buena. Y siento que la tercera temporada fue un punto de inflexión en el que empecé a tratar de aprender mi oficio". Si bien la canadiense debutó a sus 23 años, dos años antes del estreno de “Lost”, su popularidad llegó con esta última producción.

Esto quiere decir que para la actriz, Kate fue su primer personaje relevante y fijo en una serie de tal magnitud. Hoy se estremece por su desempeño en las primeras temporadas, pero reconoce que después fue un trampolín importante para su carrera y atrás quedó la vergüenza que sentía.