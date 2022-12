La prueba de que Yailin y Anuel AA pasan por su mejor momento

A la canción titulada “Soy Mama Remix”, realizada en colaboración con La Insuperable y Farina, Yailin La Más Viral suma otro lanzamiento este año con “La Máquina”, la pieza artística que agrupa a Anuel AA, Jowell & Randy y De La Ghetto. El tema musical tiene su videoclip en YouTube y ya lleva más de 7.3 millones de visitas en solo siete días.

El sencillo que nuclea a los reconocidos artistas forma parte del álbum del rapero puertorriqueño “Las leyendas nunca mueren 2” (LLNM 2). Este trabajo es el cuarto importante en su carrera y según él es “la más íntima y más honesta” etapa de su trayectoria. El compilado incluye 33 canciones que vienen cargadas de colaboraciones y diferentes ritmos.

Es por estas razones que Yailin y Anuel AA pasan por uno de sus mejores momentos en pareja. Porque además de sus éxitos artísticos, la dupla espera a su primera hija y los mensajes de amor públicos son moneda corriente entre los enamorados. Así lo ha dejado claro la dominicana en sus historias de Instagram.

Son más de 6.2 millones de fans los que siguen a la cantante en la red social de la camarita y fue por el formato breve que dura 24 horas, que la artista le dedicó un tierno mensaje a su esposo.

“El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble, que me enamoró, eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida”, fue parte de su dedicatoria.



El tierno mensaje que le dedicó Yailin a Anuel AA por su canción "Monstruo" pic.twitter.com/9TCkzpYYRU — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 16, 2022

En el breve video se puede ver al ex novio de Karol G besando el vientre de su esposa, mientras suena su nueva canción de fondo, “Monstruo”. “Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, me encantas”, agregó la joven de 20 años. Además, Yailin La Más Viral concluyó su dedicatoria con: “Siempre que me necesites, estaré para ti”.