La prueba de que Jenna Ortega detesta hacer el icónico baile de “Merlina”

El personaje de Merlina Addams de la serie “Merlina” cambió por completo la vida de la actriz Jenna Ortega. Gracias al mismo pudo ser nominada a diversos premios y recibir el cariño del público.

Sin embargo la actriz ha demostrado y asegurado en varias oportunidades que está cansada de que le pidan hacer el icónico baile de Merlina. No hubo alfombra roja o premiación donde un periodista no se lo pidiera a Jenna Ortega.

Es por ello que Ortega decidió hacer una parodia sobre lo sucedido en la promo del próximo programa de “Saturday Nigh Live”, ya que la actriz será nueva la estrella invitada. El programa saldrá al aire mañana, sábado 11 de marzo y Ortega protagonizó un video muy divertido con otros actores del programa.

The PDD boys have a pitch for Jenna Ortega pic.twitter.com/0L7j9djkLV

— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) March 8, 2023