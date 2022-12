La prueba de que Gerard Piqué ya no pasa por su mejor momento económico

“El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar”, aseguró Shakira en las últimas horas, y seguramente sus fanáticos y el mundo entero tampoco lo podrá olvidar.

Quien debe estar viviendo y experimentando sentimientos similares a los de Shakira es Gerard Piqué, su ex pareja, quien no solo ya no podrá convivir 24/7 con sus hijos, sino que también se divulgó que el ex jugador de futbol está en bancarrota.

¿Por qué se dice que Gerard Piqué está en bancarrota?

En las últimas semanas se han conocido muchos rumores que aseguran que Clara Chía Martí y Gerard Piqué terminaron, y esto se debería a que el exjugador del Barcelona ya no tiene dinero para solventar los gastos y las salidas de la joven de 23 años.

Piqué y Clara Chía Martí (Jueves 8 de Diciembre de 2022, Aeropuerto de Barcelona) pic.twitter.com/r7Iw4dBX1J — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 12, 2022

Incluso se dice que Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, está en “bancarrota”. Como si todo esto fuera poco, Clara Chía Martí trabaja en Kosmos, y la joven no podría llevar una vida de lujos.

Además Shakira ayudaba mucho a Gerard Piqué en Kosmos, ya que la cantante colombiana le brindaba ayuda económica y en algunos casos ella firmaba los acuerdos gracias a sus contactos.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí también dejaron de ir a cenar a diversos restaurantes lujosos de Barcelona como lo hacían antes. Se fueron de viaje a Praga, pero el ex jugador de futbol, en lugar de tomar un vuelo privado o de primera clase, lo hizo en uno ‘low cost’, es decir, en uno más económico.



Foto: Gerard Piqué en un vuelo low-cost. Fuente: Instagram @telenovelasyfamosos

Mientras tanto Shakira se muestra en Italia de vacaciones con sus hijos, y visita los restaurantes más exclusivos y caros de Roma. La cantante además tuvo un gran año laboral, el cual le permitió conseguir muchas ganancias gracias a canciones como “Monotonía” y “Te felicito”.