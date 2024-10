En el complejo del Centro Médico Nacional existe un edificio abandonado desde 1985.

Ahí, durante sus cuatro décadas de funcionamiento, se estima que murieron 30 mil personas, y durante la crisis del Covid-19 se habilitó el primer piso del edificio para colocar cadáveres.

“Es un hospital que se encuentra atrapado en el pasado, todo está como era en los años 40”, comenta emocionado Rigoberto Castañeda, una de las principales cartas del cine de terror mexicano, luego de su filme Kilómetro 31.

- Patricia Reyes Spíndola es una de las figuras experimentadas que complementan el reparto. - Los muros del hospital fueron reconstruidos para que se vieran en el filme como eran los originales. Fotos: Sony Pictures

Ahí, hace unos meses, el realizador, junto con Paulina Gaitán, Tony Dalton y Azul Guaita encabezaron un proyecto basado en la leyenda de “La planchada”, aquella enfermera que se aparece impecable en los hospitales para recordarle al personal médico que no debe descuidar a los pacientes que están bajo su cuidado.

Quienes han sabido de su presencia afirman que atiende a los pacientes asistiéndoles en momentos críticos y dándoles sus medicinas.

“Hay varias versiones diciendo que es un fantasma bueno, pero quizá no tanto. ‘La planchada’ es un fantasma muy mexicano, a lo mejor no es tan ampliamente reconocido, pero sí se le ubica mucho en el sector salud, porque quienes no hacen bien su trabajo, son castigados”, explica a detalle Castañeda.

Bajo el título de Turno nocturno, el largometraje tendrá su premier en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, que inicia este viernes, antes de su llegada a las salas cinematográficas programada el 5 de diciembre.

Ubicada en la década de los 70, la historia sigue a Rebeca (Gaitán), una enfermera que pide trabajo en un hospital y es puesta a prueba, pero se da cuenta de que no sólo serán probadas sus habilidades, sino también su estabilidad emocional.

Hay también un médico (Dalton) no tan honesto y una paciente (Guaita) grave.

La sede del rodaje fue tratada con respeto por parte del crew.

Y más cuando Gaitán y otros miembros del equipo tuvieron experiencias paranormales, ya fuera durante sus descansos o en proceso de filmación.

“Es un lugar con una energía especial, era un sitio posquirúrgico, de convalecencia básicamente, pero murieron muchas personas ahí, unas 30 mil en toda su historia. Luego metieron a fallecidos durante la pandemia, entonces hay algo ahí impregnado. Hay una secuencia filmada abajo, que era sótano cerrado, y se ve cómo se mueve la tela, como si alguien se estuviera asomando”, detalla el realizador.

En otra toma, refiere Gaitán, su personaje se encontraba en un pasillo y al fondo, donde había una puerta cerrada, alcanzó a ver a una mujer.

“Nunca me dio miedo, sino que pensé que se iba a ver en la toma. Entonces de pronto le vuelvo a echar otra mirada y la chava se gira, camina y entra al posquirúrgico. El personaje se metía a los casilleros y cuando gritan ¡corte!, me acerqué a Rigo para decirle que ojalá y no se viera la señora. Me preguntaron que cuál, porque no había nadie, vimos la toma y sí, no había nadie, pero juro que la vi”, relata la actriz.

En el departamento de arte reportaron olores raros en el sitio y, en algún momento, durante una caminata por uno de los pasillos, algunos sintieron escalofríos, lo que los obligó a correr del lugar.

“Lo que se ve en la película son los muros originales del hospital, reconstruimos como era el original y se alcanzan a ver los tonos que había. La idea realmente era representar lo que era este lugar”, destaca por su parte Rigoberto Castañeda.

Turno nocturno es una producción de Sony Pictures, y cuenta con un elenco que incluye a Fernanda Echeverría del Rivero y Patricia Reyes Spíndola.

También, en el reparto del filme de terror, Castañeda incluyó a estrellas como Iazua Larios, Enoc Leaño, Adriana Llabres, Karla Garrido, Patricia Maqueo, Carlos Valencia y David Fridman.

Cine de terror en México

De acuerdo con datos de la industria, el terror es el cuarto género más visto en salas nacionales .

. Kilómetro 31 , de 2007, es la cinta nacional más vista, superando los 3 millones de espectadores.

, de 2007, es la más vista, superando los 3 millones de espectadores. La saga animada de Leyendas contabiliza siete entregas, cada una promediando 2 millones de asistentes.

contabiliza siete entregas, cada una promediando 2 millones de asistentes. Macabro, Feratum y Mórbido son los principales festivales de género en el país.