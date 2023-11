La película protagonizada por Andrew Garfield y Keira Knightley que seguro te hará llorar

Llega el fin de semana y los amantes de las buenas películas y series comienzan a sentarse frente al televisor para ver algunos de los títulos mas populares que, plataformas como Star+, tienen en sus catálogos para sus suscriptores.

Una de ellas es "Nunca me abandones", película estrenada en 2010 y que está basada en una novela que te arrancará varias lágrimas.





Nunca me abandones. Fuente: Star+





“Nunca me abandones” fue dirigida por Mark Romanek y basada en la novela del mismo nombre escrita por Kazuo Ishiguro, y narra la historia de tres jóvenes que viven en un internado de Gran Bretaña, y que descubren que, en realidad han sido creados en un laboratorio, con la finalidad de que sus órganos sirvan como repuesto para personas reales.

La trama se complica cuando los chicos se dan cuenta de que sus vidas están en peligro, además de que el amor se mezclará con la traición y los celos.

La película fue protagonizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield, quienes conforman un triángulo amoroso muy emotivo.









“Nunca me abandones” ha recibido muy buenas críticas como la de la revista Rolling Stone que indicó: “Es una película que no puedes sacarte de la cabeza, una historia de horror y ciencia ficción con el seductor encanto de un romance clásico”, o la de The Hollywood Reporter que remarcó: "Interpretada con destreza, fotografiada de forma impecable, escrita con inteligencia e incluso a veces emotiva”. La película contiene todos estos elementos que de seguro te harán llorar por lo que se trata de una excelente opción para que inicies tu fin de semana con esta propuesta de Star+.