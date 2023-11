La película de ciencia ficción en Netflix que costó casi 200 millones de dólares y que rodó parte en Machu Picchu

El catálogo de la plataforma de streaming Netflix ha incorporado diversas propuestas entre las que se destacan las de la ciencia ficción. Series y películas apuntan a este género y alcanzar el éxito se ha convertido para algunas en algo normal ya que durante años vienen instaladas entre las preferencias de las grandes audiencias.

Transformers: el despertar de las bestias. Fuente: Netflix

Este año, Netflix incorporó una película que cuenta con muchos aspectos que le otorgan un valor agregado. Se trata de una producción norteamericana que se hizo en conjunto entre Skydance Media, Hasbro, Di Bonaventura Pictures, New Republic Pictures y Bay Films. La película dura 127 minutos y está destinada a mayores de 13 años de edad.

Un filme de casi 200 millones de dólares

La película que ya puedes ver en Netflix es “Transformers: el despertar de las bestias” dirigida por Steven Caple Jr. y que centra su trama en Optimus Prime durante el año 1994 en Brooklyn, Nueva York. Las luchas entre los humanos y los robots no faltan en este filme para el cual se utilizó un presupuesto de 195.000.000 de dólares y en las salas de cine logró recaudar cerca de 439 millones.

Esta película tiene como otro condicionante que fue rodada, en gran parte, en Machu Picchu, Perú. Varias escenas tuvieron lugar en locaciones como la Plaza de Armas de Cusco, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y en Muyucmarca, es decir que ofrece muchas referencias de este país latinoamericano.

“Transformers: el despertar de las bestias” es la séptima entrega de la conocida serie de filmes de Transformers, pero no es la última ya que se están desarrollando dos secuelas más. Esta película tuvo el rendimiento mencionado en los cines a pesar de haber tenido que competir en su semana de estreno con “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Ahora, los amantes de la ciencia ficción tienen este filme a disposición en Netflix y verla es ya una obligación sabiendo que próximamente habrá dos nuevas producciones y no es bueno perderse el hilo conductor.