Netflix es una de las plataformas de entretenimientos más populares del mundo y todas las semanas mantiene en vilo a sus millones de espectadores, quienes pagan una suscripción mensual para acceder a contenido de calidad.

Lo cierto es que los rankings de esta plataforma se dividen en películas y series y muchas veces sirven para que los indecisos elijan qué reproducir cuando tienen un rato para ver alguna de las tantas historias del catálogo.

Leer más: La película más picante de Netflix que nos enseña el lado oscuro de Hollywood

En la actualidad, este sitio tiene una película que está arrasando todos los top en Latinoamérica. Se trata de "Old Henry", una película de casi 100 minutos que está dirigida por Potsy Ponciroli y protagonizada por figuras como Tim Blake, Stephen Dorff y Trace Adkins.

¿De qué trata "Old Henry"?

"Old Henry" repasa la historia de un hombre que junto a su hijo ayuda a un desconocido herido. A esta persona la encuentran cerca de su casa con una bolsa llena de dinero. El extraño afirma que es un sheriff al que persiguen algunos criminales aunque la historia no parece ser cierta.

Leer más: Netflix escuchó las críticas y trajo nuevamente esta mística serie

Con una clasificación de 7.2 en el sitio de rankings IMDb, "Old Henry" se encuentra en primera posición en las tendencias de México, en un podio que completan primero “Sniper: Assassin’s End” y luego The Silencing. Por el lado de las series, The Witcher, Madre de alquiler y Celebrity son las más vistas en este momento.

"Old Henry". Fuente: Twitter @sluts_guts

Por último, hay que decir que si te gusta el género western, el drama que se mezcla con los thrillers y sobre todo la acción con toques de "John Wick" o la reciente "Nobody", "Old Henry" es la película ideal para tí, que debes ver si o si.