La particular bebida que tomó Margot Robbie para realizar la escena de desnudo en “El lobo de Wall Street”

A sus 32 años, Margot Robbie es una de las actrices más exitosas de Hollywood. Luego de las películas donde interpretó al personaje de cómics Harley Quinn, vinieron los proyectos “Amsterdam” y “Babylon” (con fecha de estreno en enero de 2023), y actualmente se encuentra rodando “Barbie”.

La versatilidad de la actriz ganadora de cinco premios de la industria del cine, le ha permitido integrar todo tipo de géneros de películas. Pero cabe mencionar que actualmente se encuentra explotando su potencial como productora, un poco más alejada de la actuación. Una de las escenas que ha sido más difícil filmar para Margot Elise Robbie, ha sido la de “El lobo de Wall Street” de Martin Scorsese.

La cinta protagonizada por Leonardo Di Caprio y Robbie se estrenó en 2013 y duró 180 minutos. Dentro de las escenas de la película, hubo algunas de contenido sexual que incomodaron a la australiana. En diálogo con los medios durante un evento de la Academia Británica de Cine y Televisión, la actriz se expresó acerca de su personaje Naomi Lapaglia en "El Lobo de Wall Street".

Leonardo DiCaptrio y Margot Robbie

Durante el rodaje, a la artista le fue difícil grabar el desnudo con Leonardo DiCaprio. “No voy a mentir, tomé un par de tragos de tequila antes de esa escena porque estaba nerviosa… Muy, muy nerviosa”, confesó la productora. En ese momento, Margot se sentía muy preocupada por quedar desnuda frente a las cámaras y frente al equipo de producción, según recoge Daily Mirror.

“Recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’, y ella me miró completamente seria y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única manera era hacia adelante”, fue parte de las declaraciones de la ganadora de un Empire Award, que acudió a la bebida alcohólica para distenderse y hacer que fuera menos molesta su puesta en escena.