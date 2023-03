La nueva profesión de Gerard Piqué, lejos del fútbol y Shakira

Shakira sigue facturando con su “Music Session 53”. El sencillo que grabó junto al productor argentino Bizarrap sigue creciendo y hasta la ha llevado a anotar varios éxitos en su carrera. Pero mientras la colombiana se encuentra en la cima su ex no hace más que caer. Incluso ha debido reorientar su carrera luego de renunciar al fútbol profesional.

Así mientras Shakira cantaba su canción junto a Jimmy Fallon y el público la ovacionaba, su ex daba detalles de su nuevo trabajo. El hecho de que realizara el anuncio en medio del espectáculo que brindaba la colombiana en uno de los programas televisivos más vistos fue lo que provocó la ira de los internautas. Los haters no tardaron en opinar bajo la publicación del ex futbolista.



Es que Gerard Piqué colgó las fotografías en su cuenta de Instagram justo en ese momento y más de uno tomó su decisión como una verdadera provocación. Definitivamente sorprendió a más de uno lanzándose como modelo en una campaña publicitaria para la Kings League, cuya presidencia se encuentra bajo su mando.

En el álbum se lo vio al ex de Shakira mostrando la ropa nueva de la entidad. Con chaqueta negra y una camiseta a tono intentaba mostrar el nuevo uniforme de la Kings League y se paso se probaba como modelo de la firma. Lo que jamás sospechó es que la comunidad virtual no vería para nada bien lo que hizo.



“Es entretenida la liga, pero las ganas de Piqué de figurar es un exceso”, escribió un seguidor bajo las fotos de Gerad Piqué. “El precio de la oversize que solo pone Kings League es broma no? 35€!!!!! Se os ha ido de las manos”, “Piqué de modelo es una estafa jaja”, “CLARAmente me parece excesivamente caro”, y “entre que Piqué es el peor modelo y los precios tan caros, es una burla esto jaja”, agregaron otros.