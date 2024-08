La nominación de esta noche en LCDLF será “cochina”

“La casa de los famosos” promete dar un giro en las nominaciones semanales que pocos veían venir. A diferencia de las cuatro galas anteriores, en donde los participantes daban puntos a sus compañeros, hoy dependerán de cochinitos.

Así es, serán alcancías de cochinitos que les otorgará La Jefa. Se dice que la sorpresa especial vendrá dentro de estos objetos y que cambiarán el curso de las nominaciones. Como sea, es una buena metáfora de lo que sucede con este show, que está dejando dinero con su popularidad y también, para muchos, el cochinero de comentarios de participantes que han despertado el enojo, desde el Conapred hasta la comunidad LGBT+.

Hackean el celular de Lyn May y piden dinero a su nombre

La privacidad es un lujo escaso para las celebridades, y Lyn May lo sabe bien. Su número de celular fue hackeado recientemente, y los delincuentes han comenzado a usarlo para solicitar transferencias en su nombre, según comenta su publirrelacionista. “Tengan cuidado, hackearon el celular de Lyn May y están pidiendo transferencias en su nombre”, advierte. Esto deja vulnerable la seguridad digital de la vedette, quien ha expresado su preocupación ante la situación. Así que, todos advertidos: si alguien llama diciendo que es Lyn May –lo cual ya sería surrealista– y que necesita dinero, diga que no le cree.

Lyn May. Foto. Instagram oficial.

Odisseo triunfa en el Auditorio, Esteban González los critica

Justo cuando Odisseo alcanzó uno de sus mayores logros al llenar el Auditorio Nacional, aparece Esteban González, su primer vocalista, quien dejó el grupo hace unos años. En un live, salió a “defenderse” y contar “su versión de los hechos” respecto a su salida.

Según él, no lo echaron, sino que decidió salir por la puerta grande porque ya no le gustaban las canciones, los compañeros ni el mensaje de amor y desamor que la banda, de hecho, sigue transmitiendo con tanto éxito. Mientras Esteban intenta “exhibir” a la banda en lives de redes sociales, Odisseo sigue cosechando éxitos con su primer show en el Auditorio Nacional.

La agrupación que inició en 2010 ha conectado con una generación de jóvenes que busca en la música catarsis y esperanza. Foto: Especial

