La noche en que Ana Claudia Talancón durmió con fantasmas

Dormir en un hotel que a inicios del siglo XX era una hacienda y durante la revolución mexicana fue lugar de más de 200 ahorcamientos, no es una buena idea.

Así lo constató Ana Claudia Talancón la vez que, sin saber la historia del sitio, se hospedó en una posada de Coatepec, Veracruz, a unos 20 minutos de la capital Xalapa.

“Si me hubieran dicho desde el principio, no me hubiera quedado”, comenta la actriz.

Era 2001 y la producción de "El crimen del padre Amaro" se trasladó al municipio veracruzano para rodar durante tres días algunas de las secuencias del controvertido filme.

Hoy, en la atmósfera de misterio que envuelve al Día de Muertos, la actriz recuerda aquella vivencia.

Desde la primera noche, Ana Claudia sintió la presencia de un extraño; cuenta que se encontraba acostada cuando vio claramente cómo la sombra de alguien entraba por la puerta y se posaba en la pared con los brazos cruzados, viéndola.

“Entonces trataba de preguntar quién era, pero no me salía la voz. Logré gritar, prendí la luz y no había nadie. Me acordé que mi mamá me dijo que había que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos y pensé que la única forma de que me dejaría de dar miedo es que me tocara, jalaran la sábana o algo así”, relata.

“Apagué la luz y en eso sentí que me tocaban cinco veces en el hombro con un dedo y yo ¡aaaaah! (risas). Ese día dormí con la luz prendida”, cuenta.

Al día siguiente, aún asustada, compró incienso, veladoras y flores para montar un altar. También se lo platicó a la producción encabezada por el director Carlos Carrera, pero no pasó nada. Eso sí, se enteró que otros integrantes del equipo de producción habían pasado también por algo raro.

“(En la posada) decían que era común que la gente hablara de este tipo de experiencias paranormales y que se escuchaban caballos, cadenas, gente platicando”, explica.

“En la segunda noche la cama se movía, ya para la tercera yo lloraba por tener que regresar al cuarto, no quería llegar”, recuerda Talancón.

Cuando llegó el momento, todos se fueron. Más de 20 años después, la actriz de Arráncame la vida aún recuerda, aunque ya con mejor humor, algo que no tiene explicación lógica. Y ríe.

“Si me hubieran cambiado de cuarto igual hubiera sido lo mismo o peor, al menos a este fantasma ya lo conocía”, bromea la actriz de 42 años.