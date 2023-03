La muerte de "la Tigresa", Eduin Caz se separa y Elizabeth Álvarez presume su matrimonio: lo más leído de la semana

A los 89 años de edad murió Irma Serrano "La Tigresa" debido a un ataque al corazón. Su deceso se dio en Chiapas, donde vivía desde 2009, luego de haber sido estrella del cine con filmes como Naná, canciones como "La Martina" y su carácter fuerte en un momento en que el sector femenino casi guadaba silencio.

José Julián ya recibió la "herencia" que le dejó "La Tigresa", a quien conoció hace más de dos décadas en el Teatro Fru Frú y con quien trabó una fuerte amistad. Nunca hubo relación amorosa entre ellos, indica el cantante, pero la actriz le decía que si alguien le preguntaba sobre un romance entre ambos, él debía responder afirmativamente. "Sácale provecho a esta situación", le decía Serrano. La herencia fue toda la publicidad que le dio esa exposición y lo conseguido en su carrera, explica José Julián.

¿Esposa o ex esposa? Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, conmocionó a sus seguidores al llamarle ex esposa a Daisy Anahusy, con quien a finales de 2022 anunció esperaban su tercer bebé. Ella no ha respondido abiertamente a ese calificativo de "ex esposa" y se ha dedicado a aclarar que será niño el bebé, y no niña, como les habían dicho. En su red social usuarios han dicho que en realidad la pareja no está separada y sólo es un truco publicitario.

Elizabeth Álvarez dio cara a los rumores de una presunta infidelidad por parte del actor Jorge Salinas y aseguró que forman un matrimonio sólido que integra una familia divina. Adelantó que todos los seguirán viendo juntos, ya sea en un restaurante o comiendo helado, porque es una pareja que sigue con su vida. "Yo sé que les da gusto", dijo en la semana, a su llegada al aeropuerto capitalino.

Por defender al INE, Ana Gabriel fue abucheada en un concierto ofrecido en Los Ángeles. La intérprete, quien recién anunció su retiro, aceptó en twitter que la respuesta del público la desequilibró emocionalmente por lo que actuó de una manera que no correspondía. Esa noche pidió que los inconformes se fueran a casa para no oirla más y, horas después, ofreció disculpas y prometió que en el siguiente recital, demostraría el cariño que le tiene a su público.

