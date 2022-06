La muerte de Fernando del Solar reavivó ataques hacia Ingrid Coronado, pero así era su actual relación

La muerte del actor, presentador y conferencista Fernando del Solar ha reavivado en redes sociales las críticas hacia su expareja, la conductora Ingrid Coronado.

Ambos estuvieron casados de 2008 a 2015, cuando la conductora decidió dar por terminado su matrimonio a tres años de que Fernando fuera diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

“Fui la mala del cuento por mucho tiempo, cuando no lo era, y nos pasa mucho a las mujeres, generalmente somos las malas de la historia”, dijo Coronado en 2020 a EL UNIVERSAL.

“Por más que lo intentemos no podemos controlar lo que sucede en nuestra vida, en mi caso particular, llevaba muchos años procurando hacer las cosas de una manera para que éstas salieran bien y pero el resultado fue completamente al revés. A veces decía, ‘no hay un sentido para lo que me está sucediendo’”.

Lee también: Fernando del Solar: "La muerte va a venir cuando tenga que venir"

La muerte de su expareja ha sacado nuevamente el resentimiento de la gente, que la han culpado de abandonarlo en el peor momento.

Usuarios de Twitter la han comparado incluso con Karla Panini, quien constantemente sufre ataques en las redes sociales por haber iniciado una relación con el esposo de su amiga Karla Luna, justo cuando ésta afrontaba el cáncer de mama que le quitó la vida.

“Se murió Fernando del Solar, que no se nos olvide que Ingrid Coronado fue la causante de lo que sufrió en vida, te odio Ingrid Coronado. QEPD", publicaron un usuario.

Se murió Fernando del solar , que no se nos olvide que Ingrid coronado fue la causante de lo que sufrió en vida, te odio ingrid coronado QEPD pic.twitter.com/vSrYZeO9Qp — IntraPulgoso (El Del OTZO) (@Intrapulgoso) June 30, 2022

También algunos salieron a su defensa, aclarando a los haters que él mismo ya había desmentido que Ingrid lo hubiera abandonado, que fue el propio Del Solar quien le pidió que se marchara.

"Por favor dejen de ofender e insultar a Ingrid Coronado, qué mal se ven en hombres y mujeres, realmente nadie sabe qué pasó en su relación, él se casó e hizo su vida nuevamente, que lamentable que falleció en Paz descanse, que Dios le dé mucha fortaleza a su familia y a sus hijos".

Por favor dejen de ofender e insultar a Ingrid Coronado, que mal se ven en hombres y mujeres, realmente nadie sabe que pasó en su relación, el se casó e hizo su vida nuevamente, que lamentable que falleció en Paz descanse que Dios le dé mucha fortaleza a su familia y a sus hijos. — Bertha Aldasoro R (@ALDASOROB) June 30, 2022

Otro publicó: "Ingrid Coronado y Amber Heard son ejemplos de cómo mujeres que cometen errores son usadas por la mayoría en Twitter para tratar de tundirle a todo el género o decir 'ven, también las mujeres son desgraciadas'''.

Ingrid Coronado y Amber Heard son ejemplos de cómo mujeres que cometen errores son usadas por la mayoría en twitter para tratar de tundirle a todo el género o decir “ven, también las mujeres son desgraciadas”. — Sergio Velasco (@chensucht) June 30, 2022

En 2019, Fernando del Solar dijo a EL UNIVERSAL que mantenía una relación cordial con su expareja: “Tenemos unos hijos maravillosos y siempre estaré agradecido por eso, el trato con Ingrid es cordial, por el tema de los hijos, ‘el fin de semana van los hijos contigo, conmigo, vacaciones’ y así”, dijo Del Solar.

En la entrevista de 2020, Coronado contó que mientras estaba a cuadro durante las tres horas que duraba el programa "Venga la alegría", de Azteca, ella hacía esfuerzos por sonreír, concentrarse y hacer bien su trabajo, a pesar de que su mundo, hasta el momento de color de rosa ante los ojos del público se estaba tornando gris.

“Yo estaba cumpliendo con un personaje, que era el ser una conductora de televisión que vende alegría, por lo tanto eso es lo que hice, pero lo que estaba pasando conmigo era una Ingrid rota, que no sabía qué es lo que iba a pasar en el futuro”.

La exGaribaldi comentó que lo que intentaba en esos momentos era que sus hijos Emiliano, Luciano y Paolo no se vieran afectados por todo lo que pasaba a su alrededor, ni se vieran contagiados por el dolor y tristeza que ella vivía.

“A mí me insultaban en la calle, diciéndome que era lo peor del mundo, me iba como en feria, llegó un momento en que mejor no salía. A mis hijos los llevaba a la escuela, al club y los fines de semana a Cuernavaca, pero centros comerciales, parques de diversiones o calles jamás, porque era una forma de protegerlos de que no vieran las cosas que me decían a mí”, lamentó.

Lee también: Fernando del Solar murió tan sólo unos días después de enterrar a su padre