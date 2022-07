Elvis Presley, asediado por las juventudes de los cincuenta y sentenciado por las generaciones que le antecedían por los movimientos sugerentes con los que se movía en el escenario, se convirtió en una de las primeras leyendas del rock and roll, pero dejó este mundo cuando todavía era muy joven, sin embargo, luego que se oficializara su muerte, las versiones en torno a su muerte son una de las historias que todavía acompañan a su inmortal figura.

El 17 de agosto de 1977, la portada del “The New York Times” anunciaba el deceso de una de las estrellas más grandes de la música; Elvis Presley había perdido la vida, luego de ser encontrado la tarde del día anterior- por su novia, Ginger Alden, inconsciente en una de las habitaciones de Graceland –como hacía llamar a su casa- en Memphis, Tennessee. Luego de una hora de ser hallado y media hora de intentos de reanimarlo, por parte de los paramédicos del Hospital Baptist Memorial, la muerte del “rey del rock” ya era un hecho.



Foto: AP / Langston McEachern, archivo

Lee también: Dana Hall School, el internado de lujo donde estudia la hija de Manuel Mijares

¿De qué murió Elvis?

Elvis Aaron Presley​ murió a sus 42 años, el que un día fue un jovial intérprete, censurado por camarógrafos –a petición de los productores-, por lo que sólo lo grababan por encima de su cintura para no difundir el contoneo de sus caderas, cargado de connotaciones sexuales –según la crítica de la época- no volvería a entonar los éxitos como “Can’t help falling in love” y “Jailhouse rock” que marcaron a toda una época, antecedida por Frank Sinatra y sucedida por The Beatles.

La autopsia de Presley, guiada por el doctor Jerry Francisco –conocido por haber participado en la autopsia de Martin Luther King- indicó que los hallazgos preliminares sugerían que se había tratado de una "arritmia cardíaca", un trastorno irregular del latido del corazón, lo que no era una sorpresa, al menos no para los allegados a Presley, ya que su corazón ocupaba el doble del que una persona común, por lo que a lo largo del tiempo fue tratado con fármacos que controlaban los posibles problemas que pudieran presentarse por una cardiopatía o producto de la hipertensión que padecía.

De acuerdo con “GQ”, casi inmediatamente después de que la muerte de Elvis se conoció públicamente, una infinidad de versiones que aseguran que había sido el consumo compulsivo de opiáceos, barbitúricos y sedantes el que había acabado con su vida, se estableció con fuerza y, si bien los médicos forenses no negaron que el cuerpo de Presley contenía sustancias como la codeína, un analgésico también considerado como narcótico, puntualizaron que ese no había sido el motivo de su fallecimiento.

"Elvis Presley murió de una enfermedad cardíaca, y los medicamentos recetados que se encuentran en su sangre no fueron un factor contribuyente", dijo Francisco –en aquel tiempo- a “American Medical News. "Si estas drogas no hubieran estado allí, aún habría muerto".

El juicio en torno a la muerte de Elvis

El impacto que causó la muerte de Elvis generó un juicio mediático, la población en general no concebía que ese joven que fue lanzado al estrellato a sus 25 años y que, para sus 30, se había convertido en el artista mejor pagado de la industria musical -con más de 28 películas que colapsaron la venta de boletos en taquilla- no volvería a subir a los escenarios y aunque, en los últimos años, había atravesado un gran deterioro en su aspecto, por lo sobrepeso que padecía, su público nunca dejó de reconocer el gran talento que lo caracterizaba.



Foto: AP, archivo

En una publicación, “La Nación” recuerda que aunque se habló mucho de las causas de su muerte que, su mayoría, adjudicaban al uso de sustancias tóxicas, proporcionadas por su médico personal George Nichopoulos (que llegó a recetarle más de 12 mil pastillas mientras lo trató) y según el libro “Elvis, ¿Qué pasó?” –escrito por dos de sus exguardaespaldas- el cantante también era adicto a las anfetaminas, la investigación se mantuvo privada, por petición de la familia de Elvis, por lo que todavía hoy permanecen las dudas acerca del verdadero motivo de su deceso.

¿Qué pasó los días posteriores a la muerte de Elvis?

A tan sólo unas horas de su deceso, -indica “El País”- sus fans se estacionaron afuera de la propiedad de Elvis, en Memphis, las florerías agotaron sus servicios, las estaciones de radio se llenaron de canciones de Presley, que no dejaron de sonar en los días subsecuentes, las líneas telefónicas colapsaron, y aunque todos parecían estar listos para despedir al “rey del rock” nadie daba crédito de su inesperada desaparición.



Foto: Archivo

¿Cómo fueron los últimos días de Elvis Presley?

De acuerdo a la obra “Elvis Presley, la destrucción de un hombre”, desde 1973, cuando Elvis y Priscilla Presley se divorciaron, luego de seis años de estar juntos, la figura del “rey del rock” comenzó a desmoronarse, pues cuando el cantante no se encontraba en gira, dedicada su tiempo a derrochar la fortuna de la que se hizo acreedor desde mediados de los cincuenta. Elvis obsequiaba joyas y coches a sus amigos y familiares, a cualquier provocación, hecho que produjo que entre sus más cercanos naciera una constante competencia, en la búsqueda de equiparar todas las atenciones del artista.

Lee también: Las dos actrices que denunciaron a Coco Levy reaccionan tras disculpas del productor

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc