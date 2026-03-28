La próxima película acerca de la Malinche buscará mostrarla desde la perspectiva femenina, lejos de la imagen impuesta por la historia oficial que únicamente la ha colocado como una aliada de los españoles en la etapa de la conquista de México.

El proyecto, aun sin título definitivo, una coproducción entre la compañía nacional Talipot Studio y la española Morena Films, estará bajo la dirección del argentino Pablo Trapero, realizador de la serie El clan.

“Dentro de lo mucho o no que puedo contar de la historia, sin duda se trata de regresar a un momento histórico que ha marcado la vida y el código social de este país. Ese fue un momento que ha sido de los más determinantes en los últimos 600 años”, comenta Regina Solórzano, ejecutiva al frente de Talipo Studio.

“Y será desde la perspectiva de la mujer, entonces, hay una historia muy distinta que contar. Hay mucho de dolor en torno a la figura de la Malinche, pero no deja de ser la de una mujer que es una especie de mediadora entre dos estructuras masculinas, la de los aztecas y los españoles”.

Figura histórica

La Malinche, también conocida como Malitzin por los aztecas, o Marina por los conquistadores europeos, fue una mujer que nació en Veracruz en el siglo XVI y que fue entregada a los españoles cuando arribaron a México.

Ella fue la responsable, no se sabe si obligada o si simplemente asumió ese papel, de fungir como traductora del náhuatl al maya por iniciativa, mientras que Jerónimo de Aguilar, quien había vivido entre indígenas luego de un naufragio años antes, hacía lo propio del maya al español.

La idea, comenta Solórzano, es rodar la nueva historia este mismo año con un elenco que está en proceso de elección. Y aunque el guion es del propio Trapero y el mexicano Daniel Krauze (Luis Miguel, la serie), eso no le quitará perspectiva femenina.

Representación femenina

Talipot Studio cuenta en su filmografía con las cintas The dead don't hurt, dirigida por Viggo Mortensen, en la que la mujer toma un papel fuerte y duro, así como Juana, la ópera prima de Daniel Giménez Cacho, que estrenará el mes próximo, donde se contará la historia de una periodista contra el sistema.

En esta última prácticamente las cabezas operativas y ejecutivas eran femeninas. Morena Films ha estado detrás de títulos como La chica invisible y Adiós a la reina.

“Se ha gestado un proceso en el que la colaboración de las mujeres alimenta la historia de un personaje femenino, es compaginar visiones. Para mí el cine es un vehículo interesante para regresar a contar la historia, que es muy compleja, y de las que aún tenemos heridas que nos hemos tardado en resolver y seguimos arrastrando”, expresa Solórzano.

La más reciente representación de la Malinche en el audiovisual mexicano fue en la serie Hernán, protagonizada por Oscar Jaenada, siendo ella interpretada por Ishbel Bautista.

Juana, la nueva producción de Talipot Studio, llegará a salas comerciales el próximo 16 de abril.

La historia sigue a una periodista (Diana Sedano), quien busca desenmascarar a un político y presunto asesino de mujeres, a la par de llevar a cabo un proceso de autosanación.

Es un filme que Daniel Giménez Cacho trató de levantar durante un sexenio, hasta que llegó Solórzano y se interesó por el proyecto.

“Mi recorrido con la película comenzó en 2022 y dentro de todo, creo tuvimos un tiempo benevolente para hacerla, tomando en cuenta que hay películas que tardan mucho más”, recuerda la entrevistada.

“Habla de una mujer que recupera su responsabilidad dentro del ecosistema que había y entiende que el proceso de transformación de sí misma, es la única responsabilidad sobre la cual va a poder generar algo en el colectivo”, subraya.

Juana tuvo su premier mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), junto a otras películas dirigidas por mujeres que también fueron premiadas.

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