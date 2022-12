La juventud se va pero el deseo no

Para Ainoa Rodríguez el cine es una herramienta para hablar de temas que no se plantean en la cotidianidad.

La directora española, que comenzó su carrera haciendo documentales, se ha inspirado durante su carrera en cineastas que mezclan la realidad con el misterio, como Federico Fellini, pero también de temas que reinventan la realidad como el voyeurismo.

De la mezcla de estas influencias nació su película Destello bravío, en la que busca hablar de la vida detrás de un grupo de mujeres adultas que comparte sus miedos y deseos en un pequeño pueblo de España.

“Estas comunidades y a estas mujeres no las vemos porque el audiovisual las invisibiliza absolutamente, es curioso cuando España es en gran parte rural, sin embargo, esas zonas no están en lo fílmico sino caricaturizadas y lo que no se muestra no existe; nuestro imaginativo colectivo se forma en gran medida por el cine como un pilar fundamental”, dice Rodríguez.

Se trata de Tierra de Barros, una zona de Extremadura de donde es originaria la familia paterna de Ainoa, ella se mudó nueve meses ahí para construir una conexión con algunos de los ciudadanos y las mujeres que serían elegidas como las actrices naturales de esta producción.

Juntas demuestran desde el misterio cómo en su vida, a pesar de la edad, todavía está latente la preocupación sexual y los anhelos.

“Hablar de unas mujeres de pueblo del sureste español, con un acento concreto que también está invisible en el cine, para mí es riqueza cultural y aporta al bagaje histórico pero además, si son de la tercera edad o edad madura y con cuerpos no normativos eso ya es una bomba anárquica casi de transgresión absoluta”, señala la directora.

La película sigue la vida y las conexiones espirituales de Guadalupe, Carmen e Isabel, y de los miembros de la pequeña aldea que parece desolada y perdida en el tiempo después de que su población envejeció y no hubo más jóvenes habitantes.

Se estrenó en algunos cines seleccionados de Ciudad de México y está disponible en la plataforma Mubi y la competencia internacional de FICUNAM.

“Creo que en México también aprecian el cine cultural, actoral, de transgresión, es verdad que a veces el cine comercial parece que se lo come todo, y sobre todo con las plataformas, pero es cuestión de no anular la diversidad y la cuestión identitaria que tanto bien nos hace”.