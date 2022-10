La impresionante noticia que BTS podría darle a sus fans en las próximas horas

BTS es la boyband más famosa del mundo que se incluye dentro del género de K-Pop, que se formó en 2010. La banda surcoreana formada por siete jóvenes, es una de las más escuchadas por miles de jóvenes de todo el mundo y se caracterizan por tener un gran fandom que se hacen llamar “Army”. Sin embargo, hace unos días viene circulando un rumor en las redes y cada día que pasa, podríamos darlo por confirmado… ¿O todavía no?

A poco más de un mes estamos para que el mundo entero quede completamente paralizado para que las mejores 32 selecciones del futbol aterricen en Doha y den inicio al evento más importante que tiene el Futbol, que es el Mundial de la FIFA 2022, varios medios especializados en el deporte se lanzaron a la piscina tras dar una noticia que involucra a BTS.



La boyband del momento. Fuente: Instagram @bts.bighitofficial

BTS y su presentación en el Mundial de Qatar 2022

La noticia que viene dando vueltas hace día es que BTS podría actuar en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022. El evento tendrá lugar en las horas previas al partido que disputará la selección local en el Al Bayt Stadium que cuenta con una capacidad para más de 60.000 espectadores.

Aunque la FIFA no ha confirmado nada sobre esta presentación, se estima que la banda de K-Pop más escuchada de todo el mundo, llegue a Qatar el próximo 20 de noviembre. Por otro lado, como mencionamos al principio, la banda surcoreana son los embajadores de la campaña 'Goal of the Century', llevada a cabo por uno de los patrocinadores oficiales del mundial.

El pasado 23 de septiembre BTS lanzó el single “Yet To Come” donde se reversiono el sonido pop rock con letra en inglés, para la campaña “Goa lof the Cenetury” justamente para el Mundial de Qatar 2022. Este single está teniendo una gran repercusión por los fanáticos Army.