La historia que rompe esquemas

Todos tenemos una rutina buena o mala, estamos clavados en ella, salvo que una noche pase algo inesperado y la vida dé un giro completo. Eso es lo que ocurre en la obra Midsummer (a play with songs), puesta protagonizada por Gustavo Gonzalo y Sara Nieto, quien da vida a Helena, una abogada que ha forjado su carácter con los años.

“Es una mujer que siempre ha tenido un sentido de la vida muy responsable, trabaja con gente poderosa, es experta en divorcios de gente con mucha lana y resulta que es una mujer fría, no sabe bien manejar el tema del amor. En el proceso de ensayos he aprendido a entender a Helena porque no tiene mucho que ver conmigo, ella no deja lugar a la improvisación y yo soy visceral, soy actriz”, dijo Sara a EL UNIVERSAL.

Un día, Helena llega a un restaurante para encontrarse con alguien pero la dejan plantada, y es allí cuando ve, solo y en una mesa, a Bob, alguien que es todo lo opuesto.

“Ella rompe los esquemas con Bob y se va dando cuenta de que el cambio es posible”, agregó la actriz.

Hablando de una mujer poderosa, que elige sólo a hombres casados para tener alguna aventura sin compromisos y que no permite que nada ocurra por error en su vida, la actriz consideró que es justo una actitud que se comienza a criticar porque ha sido ejercida normalmente por el patriarcado.

“Ella es como un alto ejecutivo sin escrúpulos, ella borra ese lado instintivo porque seguro tenía estas referencias”, sin embargo, la vida da muchos giros y, en una de esas, te puedes encontrar con algo maravilloso.

“Bob es un tipo que iba para escritor, para músico, quería cantar canciones en Europa pero fracasó y acabó vendiendo autos robados, es un tipo que ha tirado la toalla pero en un momento rompe con todo y la invita a que ella rompa con todo también”.

Lo que pasa cuando ambos toman la decisión es un deleite para el público, y por ello Sara invitó a ver la obra todos los jueves hasta el 30 de enero en el Foro Lucerna de la CDMX.