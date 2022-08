La historia detrás del revelador atuendo de Sandy de "Vaselina"

No importa cuántos años han pasado, “Vaselina” sigue siendo una de las narrativas más fascinantes del cine musical, de la misma manera que no importa cuántas veces hayas visto la cinta, pues cada vez que llega la escena en la que Sandy, interpretada por Olivia Newton-John, aparece totalmente cambiaba frente a Danny Zuko es como si fuera la primera vez, por la sorpresa que causa su provocativo atuendo, pero hay toda una historia detrás de los icónicos pantalones de cuero ajustados y la chaqueta, te la contamos.

“Vaselina” o “Grease” se estrenó en nuestro país el 2 de noviembre de 1978, poco tiempo después se convirtió en la película más taquillera del año a nivel mundial, al recaudar más de 130 millones de dólares. La historia de un grupo de jóvenes que están por terminar la preparatoria, ambientada a finales de los cincuenta, fascinó a las juventudes que se enamoraron de los protagonistas de la cinta, Olivia Newton-John y John Travolta, quienes dieron vida a Sandy y Danny, respectivamente.

Una de las claves del éxito de la película fue la precisión con que fue ambientada y los atuendos con que fue vestido el elenco, por ejemplo, la cera para mantener en su lugar las grandes melenas de los T-Birds, las chaquetas rosas de las Pink Ladies, pero sobre todo el impactante atuendo con que aparece Sandy para demostrar a Danny que puede ser una chica rebelde.

El atuendo de Sandy consistía en unos pantalones negros de elastano, una blusa con los hombros descubiertos, chaqueta de cuero, zapatos de tacón y un lápiz labial color carmesí. Danny Zuko apenas puede pronunciar palabra, cuando Sandy contonea sus caderas al ritmo de “You're The One That I Want”; y el chico malo se deshace de un suéter tejido para caer, literalmente, a sus pies.

Pero para que toda esa magia fuera posible, “Vogue” recordó que fue el diseñador de vestuario, Albert Wolsky quien eligió cuidadosamente cada pieza del atuendo de Sandy, con el que daría el golpe final. De acuerdo a la revista de modas, el ganador del Oscar, en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, optó por un vestuario totalmente negro para proyectar la evolución del personaje pues Sandy solía recurrir a colores pasteles para vestirse.



Foto: IMDb

“Vogue” también recordó la gran habilidad de Olivia Newton-John para actuar, ya que aunque en la película pareciera andar como pez en el agua, en la vida real, los pantalones y el corsé estaban tan ajustados que la actriz apenas y podía moverse. Aunado a esto, cada paso o movimiento debía de realizarse con sumo cuidado, pues los pantalones realmente pertenecían a una firma que los había fabricado 30 años atrás, por lo que de un momento a otro, podían llegar a deshacerse.

"Cuando me probé esos pantalones por primera vez, la cremallera estaba rota y Albert no quería rasgarlos tratando de ponerlos. ¡En lugar de eso, me cosían cada mañana!”, confesó Olivia a la revista de modas.

Y aunque la actriz guardó este vestuario por muchos años, en 2019 puso en subasta parte del atuendo, entre las prendas se vendió la chaqueta de cuero que utilizó en la cinta; las ganancias fueron dirigidas al Instituto de Investigación del Cáncer Olivia Newton-John, pero no tardó mucho para volver a su propiedad, pues el hombre que compró la pieza se la devolvió luego de adquirirla, sin revelar su identidad: "Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de quienes te aman, de quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debería sentarte en el armario de un multimillonario por los derechos de fanfarronear de un club de campo.”



Foto: AFP

