Romina, la hija de la "mujer de las polémicas", Niurka Marcos, compartió con sus seguidores una serie de historias en las que informó que se haría una cirugía estética en el rostro, lo que sorprendió a los fans, pues mostró el antes y el después de sus arreglitos.

La artista suele dar mensajes de aceptación y amor propio, y destacó que no tiene nada de malo recurrir a la ayuda del bisturí, por lo que decidió compartir su decisión públicamente.

"Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que 'ay tú así de la nada te operas'. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada", escribió ayer en su historia de instagram.



Foto: Captura

Al parecer, la cantante lleva el mismo modo de su madre para con sus fanáticos, pues no teme ocultar su vida privada.

Romina añadió que es importante, pese a cambios físicos, cuidar de las emociones y las cuestiones psicológicas, "recuerden siempre que el amarte, el aceptarte no está peleado con hacerte cambios o verte como te gustaría verte. Lo que sí no puedes permitir es pensar que los cambios físicos van a hacer que tu vida se arregle de alguna manera. Eso no pasa. Hay que trabajar en nuestras emociones, en nosotros y a la par también hacer las cosas que nos hagan sentir mejores".

Marcos, también, expresó gartitud por su médico, quien apareció en las historias de la famosa, y donde se puede ver que se llevan muy bien, asimismo le dedicó unas palabras, "tengo al mejor doc de la vidaaaa, gracias por cuidar de mi carita".



¿Qué fue lo que se hizo Romina Marcos?

La cantante se sometió a una rinoplastia, no sólo por un tema estético; sino que se trató de algo médico, ya que no podía respirar bien pues el tamaño de sus cornetes nasales era más grande que el de la mayoría, ocasionando que no entrara a su organismo el suficiente aire: "ahorita no saben de qué manera. Incluso, aunque tengo dos tubos ahorita metidos en mi nariz, respiro delicioso", explicó posterior a la exitosa cirugía.

En las imágenes posteadas se ve claramente que la nariz de la cantante luce levantada a diferencia de cómo era inicialmente, por otra parte ella dijo a los seguidores que se taparía un poco el rostro porque hay gente sensible a la que no le gusta observar fluídos como la sangre, “Oigan me voy a tapar así porque no quiero que vean que aquí hay sangrecita y hay personas sensibles".

El doctor también expresó que la nariz quedó perfecta y muy bonita.

