La foto de Carmen Villalobos que encendió las alarmas ya que podría seguir el camino de Cazzu y Yailin, la más viral

En las últimas semanas de 2022, los rumores acerca del nuevo novio de Carmen Villalobos fueron en aumento. Finalmente, a través de algunas historias de Instagram, la histriónica de 39 años terminó confirmando su romance con el exfutbolista Frederik Oldenburg.

Y fue a comienzos del febrero pasado cuando Villalobos confirmó totalmente su noviazgo con el presentador venezolano, a través de una tierna publicación con dedicatoria por su cumpleaños. Oldenburg cumplió 37 años y la actriz le dedicó unas palabras amorosas frente a sus más de 21.6 millones de seguidores de Instagram.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dio todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos”, comenzó escribiendo la protagonista de “Hasta que la plata nos separe”. Y luego calificó su encuentro como “sorpresivo e inesperado”.



Luego de desearle feliz cumpleaños a su pareja, los comentarios recibidos por parte de la artista nacida en Barranquilla fueron de todo tipo. Desde críticas por comenzar tan rápido una relación luego de la separación de Sebastián Caicedo, hasta felicitaciones por tal romance. Sin embargo, otro tipo de mensajes ha recibido Carmen en su cuenta de Instagram, ya que para el Día de los Enamorados colgó una imagen “sospechosa”.



“Qué hermosa ha sido la vida al hacerme coincidir contigo”, fue parte del epígrafe que escribió la actriz en una secuencia de fotografías, donde se la ve posando con Frederik muy acaramelada. Pero el detalle que llamó la atención de los internautas fue la mano del comunicador sobre la barriga de su amada.



Los comentarios acerca del posible embarazo no se hicieron esperar. Pero fue en el programa “Hoy” de Telemundo, donde el exdeportista respondió: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”. La declaración vino luego de la pregunta de Adamari López: “Esa mano que tenías ahí, no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho… ¿O qué pasa ahí?”.