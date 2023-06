“La fiesta”: juerga con poca ropa y en busca de la verdad

Un grupo de hombres juega a contestar preguntas indiscretas, casi todos están en calzoncillos porque una regla es, si no se responde, se pierde una prenda.

No se trata de ninguna pijamada entre chicos, sino del ensayo de una escena de la obra La fiesta, que estrenará mañana en Marketeatro.

“Ojalá hayamos logrado que se sienta como una fiesta, que se vea la normalidad y la naturalidad de que estás en la casa de alguien echando relajo, eso es lo que se pretende”, expresó el director Gerardo González, quien desde las butacas del teatro da indicaciones a los actores.

La fiesta permitirá al espectador asomarse a la vida de la comunidad gay. Es una mirada indiscreta a una reunión de los años 90, donde un grupo de amigos hace atrevidas revelaciones de su vida privada, mientras usa un juego de mesa.

La historia se sitúa antes de la llegada de las aplicaciones que permiten hacer “match” con alguien sin apenas conocerse.

González, quien iniciara su carrera en el icónico programa de tv ¡¡Cachún Cachún ra-ra!! aplaude que productoras como Mejor Teatro den oportunidad a estas historias.

“Los productores ahora inteligentemente buscan buenos textos; si es bueno, qué importa si se trata de una historia homosexual, no binaria, heterosexual, queer, etcétera, vamos a arriesgar. La cuestión ahora es que el público también se abra y que vea que es una historia maravillosa”, comentó Gerardo.

El también actor recordó que cuando La fiesta se estrenó, el 3 de junio de 1996 en El Telón de Asfalto, causó mucha polémica por la temática y los desnudos que hay en escena, pero aún así había funciones agotadas.

Él y César Riveros, quien es productor ejecutivo de la versión actual, formaron parte del elenco en ese entonces.

“Esta no es una obra para stripers, es para actores, entonces hay que pensar: ya te desnudaste, ya te vieron todo, ¿qué sigue? No me puedo quedar media hora viéndole las nalgas a alguien; ese fue el desafío para este elenco, que no fue sencillo armar, porque debían ser hombres jóvenes, guapos, buenos actores y dispuestos a desnudarse”.

El director explicó que para hacer esta nueva versión David Dillon, autor de la obra, había hecho una actualización del texto, trayéndolo a 2023, pero él le pidió que lo dejara montarla con el texto de los años 90 y cree que no se equivocó.

También subrayó que La fiesta no es una obra únicamente para la comunidad LGBT+, es para el público en general, eso sí, la entrada es para personas de 18 años en adelante.

Si bien La fiesta aborda diversas temáticas, para el director su tema principal es la amistad, que la gente verá a través de los siete personajes que interpretan Alex Mont, David Ortega, Dan Cervantes, Diego Tenorio, John German, Lalo Arredondo, Luis Orozco, Miguel Salas, Óscar Ugalde y Rodrigo Cuevas (alternan funciones), quienes pareciera que gritan en escena: mientras estemos juntos no nos puede pasar nada.